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"القنفذي" يتفقد ميدانياً 7 مشاريع لمنشآت في "عمل جازان"

وجّه المقاولين بضرورة التقيد بوسائل السلامة والالتزام بالجودة

تفقّد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي، برفقة مدير وحدة المشاريع بالفرع المهندس نبيل أحمد مطهري، ومدير مكتب الضمان الاجتماعي بجازان سامي حملي -الخميس- المشاريع الجاري تنفيذها بمعرفة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعددها سبعة مشاريع.

ويتم حالياً تنفيذ مشاريع بالمنطقة؛ ومنها: دار التربية الاجتماعية، ومشروع مكتب الضمان الاجتماعي بجازان، ومشروع دار الرعاية الاجتماعية "دار المسنين"، ومشروع مؤسسة رعاية الفتيات، ومشروع مكتب العمل وصندوق هدف، ومشروع مكتب الضمان الاجتماعي بصامطة، ومشروع مكتب الضمان الاجتماعي بفرسان.

واطلع "القنفذي" على مشروع مكتب الضمان الاجتماعي بجازان الذي بلغت نسبة إنجازه ٨٨%، كما استمع إلى شرح لأقسام المبنى الذي سيقدم خدماته للرجال والنساء وفق أرقى المعايير.

واطلع على الموقف التنفيذي لمشروع دار التربية الاجتماعية بجازان والذي يقدم خدماته للأبناء الأيتام؛ حيث تبلغ نسبة الإنجاز به ٩٤%، واستمع إلى شرح لأقسامه حيث يضم مبنى اجتماعياً مُهَيّأ بأرقى الخدمات الاجتماعية من: (مكتبة، ومسبح، ونادٍ صحي، ومسرح، وصالة أنشطة، وملاعب رياضية، ومطعم مركزي).

وتفقد "القنفذي" ومرافقوه مباني المشاريع الخاصة بدار الرعاية الاجتماعية "دار المسنين"، ومؤسسة رعاية الفتيات، واطلع على شرح على الموقف التنفيذي للمشاريع.

ووجّه المقاولين بالانتهاء من تنفيذ المشاريع وفق العقود المبرمة مع الوزارة، إضافة إلى ضرورة التقيد بوسائل السلامة والالتزام بالجودة أثناء التنفيذ.

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"القنفذي" يتفقد ميدانياً 7 مشاريع لمنشآت في "عمل جازان"
سبق

تفقّد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي، برفقة مدير وحدة المشاريع بالفرع المهندس نبيل أحمد مطهري، ومدير مكتب الضمان الاجتماعي بجازان سامي حملي -الخميس- المشاريع الجاري تنفيذها بمعرفة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعددها سبعة مشاريع.

ويتم حالياً تنفيذ مشاريع بالمنطقة؛ ومنها: دار التربية الاجتماعية، ومشروع مكتب الضمان الاجتماعي بجازان، ومشروع دار الرعاية الاجتماعية "دار المسنين"، ومشروع مؤسسة رعاية الفتيات، ومشروع مكتب العمل وصندوق هدف، ومشروع مكتب الضمان الاجتماعي بصامطة، ومشروع مكتب الضمان الاجتماعي بفرسان.

واطلع "القنفذي" على مشروع مكتب الضمان الاجتماعي بجازان الذي بلغت نسبة إنجازه ٨٨%، كما استمع إلى شرح لأقسام المبنى الذي سيقدم خدماته للرجال والنساء وفق أرقى المعايير.

واطلع على الموقف التنفيذي لمشروع دار التربية الاجتماعية بجازان والذي يقدم خدماته للأبناء الأيتام؛ حيث تبلغ نسبة الإنجاز به ٩٤%، واستمع إلى شرح لأقسامه حيث يضم مبنى اجتماعياً مُهَيّأ بأرقى الخدمات الاجتماعية من: (مكتبة، ومسبح، ونادٍ صحي، ومسرح، وصالة أنشطة، وملاعب رياضية، ومطعم مركزي).

وتفقد "القنفذي" ومرافقوه مباني المشاريع الخاصة بدار الرعاية الاجتماعية "دار المسنين"، ومؤسسة رعاية الفتيات، واطلع على شرح على الموقف التنفيذي للمشاريع.

ووجّه المقاولين بالانتهاء من تنفيذ المشاريع وفق العقود المبرمة مع الوزارة، إضافة إلى ضرورة التقيد بوسائل السلامة والالتزام بالجودة أثناء التنفيذ.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
05:21 PM

"القنفذي" يتفقد ميدانياً 7 مشاريع لمنشآت في "عمل جازان"

وجّه المقاولين بضرورة التقيد بوسائل السلامة والالتزام بالجودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تفقّد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي، برفقة مدير وحدة المشاريع بالفرع المهندس نبيل أحمد مطهري، ومدير مكتب الضمان الاجتماعي بجازان سامي حملي -الخميس- المشاريع الجاري تنفيذها بمعرفة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعددها سبعة مشاريع.

ويتم حالياً تنفيذ مشاريع بالمنطقة؛ ومنها: دار التربية الاجتماعية، ومشروع مكتب الضمان الاجتماعي بجازان، ومشروع دار الرعاية الاجتماعية "دار المسنين"، ومشروع مؤسسة رعاية الفتيات، ومشروع مكتب العمل وصندوق هدف، ومشروع مكتب الضمان الاجتماعي بصامطة، ومشروع مكتب الضمان الاجتماعي بفرسان.

واطلع "القنفذي" على مشروع مكتب الضمان الاجتماعي بجازان الذي بلغت نسبة إنجازه ٨٨%، كما استمع إلى شرح لأقسام المبنى الذي سيقدم خدماته للرجال والنساء وفق أرقى المعايير.

واطلع على الموقف التنفيذي لمشروع دار التربية الاجتماعية بجازان والذي يقدم خدماته للأبناء الأيتام؛ حيث تبلغ نسبة الإنجاز به ٩٤%، واستمع إلى شرح لأقسامه حيث يضم مبنى اجتماعياً مُهَيّأ بأرقى الخدمات الاجتماعية من: (مكتبة، ومسبح، ونادٍ صحي، ومسرح، وصالة أنشطة، وملاعب رياضية، ومطعم مركزي).

وتفقد "القنفذي" ومرافقوه مباني المشاريع الخاصة بدار الرعاية الاجتماعية "دار المسنين"، ومؤسسة رعاية الفتيات، واطلع على شرح على الموقف التنفيذي للمشاريع.

ووجّه المقاولين بالانتهاء من تنفيذ المشاريع وفق العقود المبرمة مع الوزارة، إضافة إلى ضرورة التقيد بوسائل السلامة والالتزام بالجودة أثناء التنفيذ.

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