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"المرور السعودي" يطرح اليوم مزاد اللوحات المميزة عبر "أبشر"

إلكترونيًّا ويستمر حتى الأحد 20 فبراير ويمكن للجميع المشاركة

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، في طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، التي تُمَكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وأعلنت الإدارة في تغريدة على تويتر عن طرح المزاد الذي سيستمر حتى الأحد 20 فبراير؛ لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وحددت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة "أبشر" ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

الإدارة العامة للمرور المرور السعودي أبشر مزاد اللوحات الإلكتروني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور السعودي" يطرح اليوم مزاد اللوحات المميزة عبر "أبشر"
سبق

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، في طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، التي تُمَكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وأعلنت الإدارة في تغريدة على تويتر عن طرح المزاد الذي سيستمر حتى الأحد 20 فبراير؛ لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وحددت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة "أبشر" ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
09:00 AM

"المرور السعودي" يطرح اليوم مزاد اللوحات المميزة عبر "أبشر"

إلكترونيًّا ويستمر حتى الأحد 20 فبراير ويمكن للجميع المشاركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، في طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، التي تُمَكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وأعلنت الإدارة في تغريدة على تويتر عن طرح المزاد الذي سيستمر حتى الأحد 20 فبراير؛ لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وحددت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة "أبشر" ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,070
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,516
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,180
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,139

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