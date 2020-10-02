"الشهري" نقيب في شرطة المجاردة

قلّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث، النقيب محمد أحمد حديدان الشهري، أحد منسوبي شرطة محافظة المجاردة، رتبته الجديدة؛ بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة "نقيب".

وأعرب النقيب "الشهري" عن فخره المقرون بشكر القيادة على الثقة؛ مؤكدًا أنها حافز لبذل المزيد من العطاء والتضحية خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تبارك لـ"الشهري" الثقة، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العملية.