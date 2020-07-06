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شاهد من جدة.. مداهمة مواقع لباعة جائلين ومصادرة 4 أطنان خضار وفاكهة

جرى تسليمها كالمتبع للجمعيات الخيرية وأزيلت 69 بسطة وعربة.. احترازات

نفذ مراقبو إدارة الأسواق بوكالة البلديات الفرعية وبمشاركة بلدية الجامعة التابعة لأمانة محافظة جدة، حملة دهم على مواقع بأحياء الجامعة والروابي بجنوب المحافظة لعمالة مخالفة تقوم ببيع الخضروات والفواكه؛ حيث أسفرت الحملة عن مصادرة حوالي ثلاثة أطنان وتسليمها للجمعيات الخيرية حسب المتبع، كما تم إزالة 42 بسطة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن مراقبي إدارة مراقبة الأسواق بوكالة البلديات الفرعية وبمشاركة بلدية البلد داهموا مواقع أخرى بأحياء البلد والهنداوية لباعة جائلين يقومون ببيع الخضروات والفواكه وتم مصادرة حوالي طن ونصف وتسليمها للجمعيات الخيرية حسب المتبع كما تم إزالة 27 بسطة وعربة.

وأكد "الزهراني" على حرص الأمانة في تقديم خدماتها لكافة سكان محافظة جدة، وكذلك الرقابة المستمرة للقضاء على الظواهر السلبية والمخالفات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحماية من انتشار العدوى.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من جدة.. مداهمة مواقع لباعة جائلين ومصادرة 4 أطنان خضار وفاكهة
سبق

نفذ مراقبو إدارة الأسواق بوكالة البلديات الفرعية وبمشاركة بلدية الجامعة التابعة لأمانة محافظة جدة، حملة دهم على مواقع بأحياء الجامعة والروابي بجنوب المحافظة لعمالة مخالفة تقوم ببيع الخضروات والفواكه؛ حيث أسفرت الحملة عن مصادرة حوالي ثلاثة أطنان وتسليمها للجمعيات الخيرية حسب المتبع، كما تم إزالة 42 بسطة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن مراقبي إدارة مراقبة الأسواق بوكالة البلديات الفرعية وبمشاركة بلدية البلد داهموا مواقع أخرى بأحياء البلد والهنداوية لباعة جائلين يقومون ببيع الخضروات والفواكه وتم مصادرة حوالي طن ونصف وتسليمها للجمعيات الخيرية حسب المتبع كما تم إزالة 27 بسطة وعربة.

وأكد "الزهراني" على حرص الأمانة في تقديم خدماتها لكافة سكان محافظة جدة، وكذلك الرقابة المستمرة للقضاء على الظواهر السلبية والمخالفات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحماية من انتشار العدوى.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
02:13 PM

شاهد من جدة.. مداهمة مواقع لباعة جائلين ومصادرة 4 أطنان خضار وفاكهة

جرى تسليمها كالمتبع للجمعيات الخيرية وأزيلت 69 بسطة وعربة.. احترازات

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عبدالله الراجحي - جدة
0
1,188

نفذ مراقبو إدارة الأسواق بوكالة البلديات الفرعية وبمشاركة بلدية الجامعة التابعة لأمانة محافظة جدة، حملة دهم على مواقع بأحياء الجامعة والروابي بجنوب المحافظة لعمالة مخالفة تقوم ببيع الخضروات والفواكه؛ حيث أسفرت الحملة عن مصادرة حوالي ثلاثة أطنان وتسليمها للجمعيات الخيرية حسب المتبع، كما تم إزالة 42 بسطة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن مراقبي إدارة مراقبة الأسواق بوكالة البلديات الفرعية وبمشاركة بلدية البلد داهموا مواقع أخرى بأحياء البلد والهنداوية لباعة جائلين يقومون ببيع الخضروات والفواكه وتم مصادرة حوالي طن ونصف وتسليمها للجمعيات الخيرية حسب المتبع كما تم إزالة 27 بسطة وعربة.

وأكد "الزهراني" على حرص الأمانة في تقديم خدماتها لكافة سكان محافظة جدة، وكذلك الرقابة المستمرة للقضاء على الظواهر السلبية والمخالفات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحماية من انتشار العدوى.

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