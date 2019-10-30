أنهت إدارة تعليم المخواة استعداداتها لاستضافة برنامج الأشغال الفنية (النسيج) على مستوى المملكة بمشاركة ٢٨ طالباً يمثلون ١٨ إدارة تعليمية، خلال الفترة من ٦ وحتى ١٠ ربيع الأول الجاري. وكانت اللجنة الفنية للبرنامج قد أعلنت أسماء الطلاب الفائزين والمرشحين للمشاركة النهائية في البرنامج بأعمالهم، فيما هنأ مدير التعليم بالمحافظة علي بن محمد الجالوق، الطلاب الفائزين وإدارتهم. وأكد الجالوق أن الإدارة تسعد باستضافة هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين أداء الطلاب وإعدادهم للمنافسة في المشاركات الدولية، كما ينمّي لديهم الروح الجمالية وقيم الفن الجميل، فضلاً عن استلهام التراث الحضاري للمملكة، وإبراز خصوصيتها، وتعميق اعتزازهم بالحضارة الإسلامية العريقة التي تولي الفنون الجميلة اهتماماً خاصّاً وتطوير مهاراتهم الفنية. وفي ختام تصريحه رفع الجالوق شكره باسم منسوبي التعليم لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ على اختيار تعليم المخواة لاستضافة هذا البرنامج، مؤكداً أن الإدارة تعمل بكل طاقاتها من أجل تحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع النوعي.

تعليم المخواة يستعدّ لاستضافة برنامج أشغال النسيج على مستوى المملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-30 أنهت إدارة تعليم المخواة استعداداتها لاستضافة برنامج الأشغال الفنية (النسيج) على مستوى المملكة بمشاركة ٢٨ طالباً يمثلون ١٨ إدارة تعليمية، خلال الفترة من ٦ وحتى ١٠ ربيع الأول الجاري.



وكانت اللجنة الفنية للبرنامج قد أعلنت أسماء الطلاب الفائزين والمرشحين للمشاركة النهائية في البرنامج بأعمالهم، فيما هنأ مدير التعليم بالمحافظة علي بن محمد الجالوق، الطلاب الفائزين وإدارتهم.



وأكد الجالوق أن الإدارة تسعد باستضافة هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين أداء الطلاب وإعدادهم للمنافسة في المشاركات الدولية، كما ينمّي لديهم الروح الجمالية وقيم الفن الجميل، فضلاً عن استلهام التراث الحضاري للمملكة، وإبراز خصوصيتها، وتعميق اعتزازهم بالحضارة الإسلامية العريقة التي تولي الفنون الجميلة اهتماماً خاصّاً وتطوير مهاراتهم الفنية.



وفي ختام تصريحه رفع الجالوق شكره باسم منسوبي التعليم لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ على اختيار تعليم المخواة لاستضافة هذا البرنامج، مؤكداً أن الإدارة تعمل بكل طاقاتها من أجل تحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع النوعي.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441 04:49 PM

تعليم المخواة يستعدّ لاستضافة برنامج أشغال النسيج على مستوى المملكة بمشاركة ٢٨ طالباً يمثلون ١٨ إدارة خلال الفترة من ٦ وحتى ١٠ ربيع الأول





A A A





0 مشاركة

أنهت إدارة تعليم المخواة استعداداتها لاستضافة برنامج الأشغال الفنية (النسيج) على مستوى المملكة بمشاركة ٢٨ طالباً يمثلون ١٨ إدارة تعليمية، خلال الفترة من ٦ وحتى ١٠ ربيع الأول الجاري.



وكانت اللجنة الفنية للبرنامج قد أعلنت أسماء الطلاب الفائزين والمرشحين للمشاركة النهائية في البرنامج بأعمالهم، فيما هنأ مدير التعليم بالمحافظة علي بن محمد الجالوق، الطلاب الفائزين وإدارتهم.



وأكد الجالوق أن الإدارة تسعد باستضافة هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين أداء الطلاب وإعدادهم للمنافسة في المشاركات الدولية، كما ينمّي لديهم الروح الجمالية وقيم الفن الجميل، فضلاً عن استلهام التراث الحضاري للمملكة، وإبراز خصوصيتها، وتعميق اعتزازهم بالحضارة الإسلامية العريقة التي تولي الفنون الجميلة اهتماماً خاصّاً وتطوير مهاراتهم الفنية.



وفي ختام تصريحه رفع الجالوق شكره باسم منسوبي التعليم لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ على اختيار تعليم المخواة لاستضافة هذا البرنامج، مؤكداً أن الإدارة تعمل بكل طاقاتها من أجل تحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع النوعي.