الاتفاق يتعاقد مع المغربي أزارو حتى نهاية الموسم
أعلنت إدارة نادي الاتفاق برئاسه خالد الدبل، التعاقد مع المغربي وليد أزارو من فريق الأهلي المصري.
وقال الاتفاق عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: إن أزارو انضم للاتفاق قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
يُذكر أن أزارو سبق له اللعب للدفاع الحسني الجديدي المغربي قبل انتقاله للأهلي في 2017.
نادي الاتفاق
خالد الدبل
وليد أزارو
الاتفاق يتعاقد مع المغربي أزارو حتى نهاية الموسم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-22
أعلنت إدارة نادي الاتفاق برئاسه خالد الدبل، التعاقد مع المغربي وليد أزارو من فريق الأهلي المصري.
وقال الاتفاق عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: إن أزارو انضم للاتفاق قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
يُذكر أن أزارو سبق له اللعب للدفاع الحسني الجديدي المغربي قبل انتقاله للأهلي في 2017.
22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
01:58 PM
الاتفاق يتعاقد مع المغربي أزارو حتى نهاية الموسم
أعلنت إدارة نادي الاتفاق برئاسه خالد الدبل، التعاقد مع المغربي وليد أزارو من فريق الأهلي المصري.
وقال الاتفاق عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: إن أزارو انضم للاتفاق قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
يُذكر أن أزارو سبق له اللعب للدفاع الحسني الجديدي المغربي قبل انتقاله للأهلي في 2017.