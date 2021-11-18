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أولياء أمور روضة القوز الأولى: سلك كهربائي مكشوف يهدد حياة أبنائنا

"سبق" أرسلت الاستفسار لمتحدث تعليم القنفذة وفي انتظار رده

يعيش أولياء أمور طلاب وطالبات الروضة الأولى بمركز القوز والتابعة لتعليم محافظة القنفذة في خوف دائم من وجود سلك كهربائي مكشوف يهدد أرواح الطلاب والطالبات بروضة القوز الأولى.

وطالب أحد أولياء الأمور التدخل السريع قبل وقوع أي مكروه للأطفال داخل مبنى الروضة، مشيرًا إلى أن السلك الكهربائي المكشوف يعرض حياة أبنائهم الطلاب والطالبات للخطر، الأمر الذي قد يتسبب في كارثة صعق كهربائي لأحد أبنائهم الأطفال خصوصاً في هذه المرحلة العمرية، مناشدين المسؤولين بالتعليم سرعة تغطية هذا السلك أو اتخاذ التدابير اللازمة لحماية ابناءهم من الخطر.

"سبق" أرسلت الاستفسار لمتحدث تعليم القنفذة محمد المرحبي والذي وعد بالرد على الاستفسار ولَم يصل رده حتى ساعة إعداد ونشر هذا الخبر، ومن باب المهنية لازالت الصحيفة بانتظار التجاوب مع ما تم نشره من قبل إدارة تعليم محافظة القنفذة وسيتم نشر ما يرد للصحيفة من التعليم حال وروده.

روضة القوز الأولى تعليم محافظة القنفذة

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أولياء أمور روضة القوز الأولى: سلك كهربائي مكشوف يهدد حياة أبنائنا
سبق

يعيش أولياء أمور طلاب وطالبات الروضة الأولى بمركز القوز والتابعة لتعليم محافظة القنفذة في خوف دائم من وجود سلك كهربائي مكشوف يهدد أرواح الطلاب والطالبات بروضة القوز الأولى.

وطالب أحد أولياء الأمور التدخل السريع قبل وقوع أي مكروه للأطفال داخل مبنى الروضة، مشيرًا إلى أن السلك الكهربائي المكشوف يعرض حياة أبنائهم الطلاب والطالبات للخطر، الأمر الذي قد يتسبب في كارثة صعق كهربائي لأحد أبنائهم الأطفال خصوصاً في هذه المرحلة العمرية، مناشدين المسؤولين بالتعليم سرعة تغطية هذا السلك أو اتخاذ التدابير اللازمة لحماية ابناءهم من الخطر.

"سبق" أرسلت الاستفسار لمتحدث تعليم القنفذة محمد المرحبي والذي وعد بالرد على الاستفسار ولَم يصل رده حتى ساعة إعداد ونشر هذا الخبر، ومن باب المهنية لازالت الصحيفة بانتظار التجاوب مع ما تم نشره من قبل إدارة تعليم محافظة القنفذة وسيتم نشر ما يرد للصحيفة من التعليم حال وروده.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
04:45 PM

أولياء أمور روضة القوز الأولى: سلك كهربائي مكشوف يهدد حياة أبنائنا

"سبق" أرسلت الاستفسار لمتحدث تعليم القنفذة وفي انتظار رده

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علي السحاري - القنفذة
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1,024

يعيش أولياء أمور طلاب وطالبات الروضة الأولى بمركز القوز والتابعة لتعليم محافظة القنفذة في خوف دائم من وجود سلك كهربائي مكشوف يهدد أرواح الطلاب والطالبات بروضة القوز الأولى.

وطالب أحد أولياء الأمور التدخل السريع قبل وقوع أي مكروه للأطفال داخل مبنى الروضة، مشيرًا إلى أن السلك الكهربائي المكشوف يعرض حياة أبنائهم الطلاب والطالبات للخطر، الأمر الذي قد يتسبب في كارثة صعق كهربائي لأحد أبنائهم الأطفال خصوصاً في هذه المرحلة العمرية، مناشدين المسؤولين بالتعليم سرعة تغطية هذا السلك أو اتخاذ التدابير اللازمة لحماية ابناءهم من الخطر.

"سبق" أرسلت الاستفسار لمتحدث تعليم القنفذة محمد المرحبي والذي وعد بالرد على الاستفسار ولَم يصل رده حتى ساعة إعداد ونشر هذا الخبر، ومن باب المهنية لازالت الصحيفة بانتظار التجاوب مع ما تم نشره من قبل إدارة تعليم محافظة القنفذة وسيتم نشر ما يرد للصحيفة من التعليم حال وروده.

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