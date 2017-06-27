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تدشين الحملة التطوعية الخامسة في مخيم الزعتري بالأردن

بدعمٍ من مركز الملك سلمان للإغاثة

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، الحملة التطوعية الخامسة التي تشتمل على تقديم الخدمات في القطاعات الطبية والتعليمية والتدريبية، بالإضافة للدعم والتمكين، وستستمر لمدة أسبوع.

وقام الوفد التطوعي التابع للمركز بزيارة ميدانية لمخيم الزعتري لأخذ تصور كامل عن طبيعة المخيم والتعرف على الفئات المحتاجة هناك والبدء بعمليات الترتيب والتجهيز لمباشرة العمل لتقديم الخدمات للاجئين السوريين على أكمل وجه.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.

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تدشين الحملة التطوعية الخامسة في مخيم الزعتري بالأردن
سبق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، الحملة التطوعية الخامسة التي تشتمل على تقديم الخدمات في القطاعات الطبية والتعليمية والتدريبية، بالإضافة للدعم والتمكين، وستستمر لمدة أسبوع.

وقام الوفد التطوعي التابع للمركز بزيارة ميدانية لمخيم الزعتري لأخذ تصور كامل عن طبيعة المخيم والتعرف على الفئات المحتاجة هناك والبدء بعمليات الترتيب والتجهيز لمباشرة العمل لتقديم الخدمات للاجئين السوريين على أكمل وجه.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
04:40 PM

تدشين الحملة التطوعية الخامسة في مخيم الزعتري بالأردن

بدعمٍ من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، الحملة التطوعية الخامسة التي تشتمل على تقديم الخدمات في القطاعات الطبية والتعليمية والتدريبية، بالإضافة للدعم والتمكين، وستستمر لمدة أسبوع.

وقام الوفد التطوعي التابع للمركز بزيارة ميدانية لمخيم الزعتري لأخذ تصور كامل عن طبيعة المخيم والتعرف على الفئات المحتاجة هناك والبدء بعمليات الترتيب والتجهيز لمباشرة العمل لتقديم الخدمات للاجئين السوريين على أكمل وجه.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.

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