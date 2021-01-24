"الإعلام المرئي": تصنيف وفسح 632 لعبة إلكترونية خلال عام
ضمن جهودها لمواكبة النمو السريع لقطاع الألعاب بالمملكة
تمكنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، خلال عام، من تصنيف وفسح 632 لعبة إلكترونية، ضمن جهودها لمواكبة النمو السريع لقطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة.
ولفتت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إلى أن الألعاب التي تمّ تصنيفها وفسحها تنوّعت بين 218 لعبة مفسوحة و414 مصنّفة.
"الإعلام المرئي": تصنيف وفسح 632 لعبة إلكترونية خلال عام
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-24
تمكنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، خلال عام، من تصنيف وفسح 632 لعبة إلكترونية، ضمن جهودها لمواكبة النمو السريع لقطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة.
ولفتت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إلى أن الألعاب التي تمّ تصنيفها وفسحها تنوّعت بين 218 لعبة مفسوحة و414 مصنّفة.
24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
01:07 PM
"الإعلام المرئي": تصنيف وفسح 632 لعبة إلكترونية خلال عام
ضمن جهودها لمواكبة النمو السريع لقطاع الألعاب بالمملكة
تمكنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، خلال عام، من تصنيف وفسح 632 لعبة إلكترونية، ضمن جهودها لمواكبة النمو السريع لقطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة.
ولفتت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إلى أن الألعاب التي تمّ تصنيفها وفسحها تنوّعت بين 218 لعبة مفسوحة و414 مصنّفة.