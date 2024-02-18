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نسبة انضباط سوق العمل في يناير 91%.. والوزارة: ٥٠ ألف زيارة رقابية

لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في تقريرها الصادر عن شهر يناير والمتضمن مجموعة من الإحصائيات عن عدد مستوى الالتزام بأحكام نظام العمل في المنشآت، التي يتم زيارتها وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية على جميع الأنشطة المستهدفة في حملات التفتيش الميداني التي ينفذها المفتشون والمفتشات من منسوبي الوزارة.

وأوضح التقرير أن الوزارة قد أجرت أكثر من 50 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر يناير في جميع مناطق المملكة، وأظهر نسبة انضباط عام لسوق العمل بلغت 91%، ورصدت مخالفات بنسبة 9% من إجمالي الزيارات.

وغطت الوزارة في جولاتها عددًا من الأنشطة والمهن في المناطق كافة؛ لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات، إضافة إلى متابعة قرارات التوطين لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات.

وتتم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونيًّا؛ مما يسهّل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.

يُذكر أن الوزارة تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" أو فروع الوزارة.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انضباط سوق العمل حملات التفتيش الميداني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نسبة انضباط سوق العمل في يناير 91%.. والوزارة: ٥٠ ألف زيارة رقابية
سبق

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في تقريرها الصادر عن شهر يناير والمتضمن مجموعة من الإحصائيات عن عدد مستوى الالتزام بأحكام نظام العمل في المنشآت، التي يتم زيارتها وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية على جميع الأنشطة المستهدفة في حملات التفتيش الميداني التي ينفذها المفتشون والمفتشات من منسوبي الوزارة.

وأوضح التقرير أن الوزارة قد أجرت أكثر من 50 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر يناير في جميع مناطق المملكة، وأظهر نسبة انضباط عام لسوق العمل بلغت 91%، ورصدت مخالفات بنسبة 9% من إجمالي الزيارات.

وغطت الوزارة في جولاتها عددًا من الأنشطة والمهن في المناطق كافة؛ لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات، إضافة إلى متابعة قرارات التوطين لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات.

وتتم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونيًّا؛ مما يسهّل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.

يُذكر أن الوزارة تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" أو فروع الوزارة.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
11:25 AM

نسبة انضباط سوق العمل في يناير 91%.. والوزارة: ٥٠ ألف زيارة رقابية

لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في تقريرها الصادر عن شهر يناير والمتضمن مجموعة من الإحصائيات عن عدد مستوى الالتزام بأحكام نظام العمل في المنشآت، التي يتم زيارتها وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية على جميع الأنشطة المستهدفة في حملات التفتيش الميداني التي ينفذها المفتشون والمفتشات من منسوبي الوزارة.

وأوضح التقرير أن الوزارة قد أجرت أكثر من 50 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر يناير في جميع مناطق المملكة، وأظهر نسبة انضباط عام لسوق العمل بلغت 91%، ورصدت مخالفات بنسبة 9% من إجمالي الزيارات.

وغطت الوزارة في جولاتها عددًا من الأنشطة والمهن في المناطق كافة؛ لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات، إضافة إلى متابعة قرارات التوطين لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات.

وتتم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونيًّا؛ مما يسهّل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.

يُذكر أن الوزارة تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" أو فروع الوزارة.

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