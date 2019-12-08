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جمعية السكر وجامعة عبدالرحمن بن فيصل تطلقان حملة "سكرك علينا"

وسط تحضيرٍ أبهج مرضى السكر من الأطفال

وسط تحضير أبهج مرضى السكر من الأطفال، نظمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، حملة "سكرك علينا"، مساء أمس الأول، بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز التركي، ‏ووكيل كلية جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، د. سليمان شاهين، والمشرف العام على حملة "سكرك علينا" د. مشالي الشريف.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز التركي، أن الحملة تستهدف أعضاء "نادي الابتسامات الحلوة" من الأطفال المصابين بالسكر من النوع الأول، وحضر الفعالية أكثر من ٢٠٠ طفل مصاب وعائلاتهم، واشتملت الحملة على ١٢ ركنًا؛ منها التوعوية والتثقيفية ومنها الترفيهية، لافتًا إلى أهمية هذا التعاون المثمر بين الجمعية والكلية لخدمة المستفيدين وأطفال السكري والتركيز عليه.

وقال "التركي": إن هذه الفعالية تثقيفية ترفيهية بهدف التوعية عبر الترفيه بإجراءات الوقاية وكيفية التعايش مع مرض السكري لدى الأطفال، وشمل أركانًا عدة تفاعلية للأطفال؛ منها: ركن الثقافة الغذائية على نموذج "طبق السكري"، ركن الرسومات والألعاب الذكية، ركن الرياضة والثقافة البدنية، تعريف لأحدث طرق قياس لسكر الدم وأجهزة الفحص، كيفية تنظيف الأسنان، ركن قياس كتلة الجسم بالنسبة للأطفال البدناء، ركن استشارات طبية تحت إشراف طبيبات غدد صماء للأطفال.

وقالت المديرة التنفيذي للجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، خديجة منصور: إن الفعالية شهدت إقبالًا مكثفًا وتفاعلًا لافتًا من قبل الزوار، لاسيما الأطفال المصابون، وأولياء أمورهم الذين استمتعوا بالعروض الترفيهية المقدمة، وتعرفوا من خلال التجربة العملية على أهم الإجراءات التي تضمن للأطفال المصابين الحفاظ على سلامتهم وصحتهم أثناء الإصابة.

وقدمت شكرها لطلاب كلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، على حسن التنظيم والتفاعل عبر الأركان التثقيفية التي أثنى عليها ذوو الأطفال والجهات المشاركة.

سكرك علينا الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جمعية السكر وجامعة عبدالرحمن بن فيصل تطلقان حملة "سكرك علينا"
سبق

وسط تحضير أبهج مرضى السكر من الأطفال، نظمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، حملة "سكرك علينا"، مساء أمس الأول، بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز التركي، ‏ووكيل كلية جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، د. سليمان شاهين، والمشرف العام على حملة "سكرك علينا" د. مشالي الشريف.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز التركي، أن الحملة تستهدف أعضاء "نادي الابتسامات الحلوة" من الأطفال المصابين بالسكر من النوع الأول، وحضر الفعالية أكثر من ٢٠٠ طفل مصاب وعائلاتهم، واشتملت الحملة على ١٢ ركنًا؛ منها التوعوية والتثقيفية ومنها الترفيهية، لافتًا إلى أهمية هذا التعاون المثمر بين الجمعية والكلية لخدمة المستفيدين وأطفال السكري والتركيز عليه.

وقال "التركي": إن هذه الفعالية تثقيفية ترفيهية بهدف التوعية عبر الترفيه بإجراءات الوقاية وكيفية التعايش مع مرض السكري لدى الأطفال، وشمل أركانًا عدة تفاعلية للأطفال؛ منها: ركن الثقافة الغذائية على نموذج "طبق السكري"، ركن الرسومات والألعاب الذكية، ركن الرياضة والثقافة البدنية، تعريف لأحدث طرق قياس لسكر الدم وأجهزة الفحص، كيفية تنظيف الأسنان، ركن قياس كتلة الجسم بالنسبة للأطفال البدناء، ركن استشارات طبية تحت إشراف طبيبات غدد صماء للأطفال.

وقالت المديرة التنفيذي للجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، خديجة منصور: إن الفعالية شهدت إقبالًا مكثفًا وتفاعلًا لافتًا من قبل الزوار، لاسيما الأطفال المصابون، وأولياء أمورهم الذين استمتعوا بالعروض الترفيهية المقدمة، وتعرفوا من خلال التجربة العملية على أهم الإجراءات التي تضمن للأطفال المصابين الحفاظ على سلامتهم وصحتهم أثناء الإصابة.

وقدمت شكرها لطلاب كلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، على حسن التنظيم والتفاعل عبر الأركان التثقيفية التي أثنى عليها ذوو الأطفال والجهات المشاركة.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
05:40 PM

جمعية السكر وجامعة عبدالرحمن بن فيصل تطلقان حملة "سكرك علينا"

وسط تحضيرٍ أبهج مرضى السكر من الأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وسط تحضير أبهج مرضى السكر من الأطفال، نظمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، حملة "سكرك علينا"، مساء أمس الأول، بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز التركي، ‏ووكيل كلية جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، د. سليمان شاهين، والمشرف العام على حملة "سكرك علينا" د. مشالي الشريف.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز التركي، أن الحملة تستهدف أعضاء "نادي الابتسامات الحلوة" من الأطفال المصابين بالسكر من النوع الأول، وحضر الفعالية أكثر من ٢٠٠ طفل مصاب وعائلاتهم، واشتملت الحملة على ١٢ ركنًا؛ منها التوعوية والتثقيفية ومنها الترفيهية، لافتًا إلى أهمية هذا التعاون المثمر بين الجمعية والكلية لخدمة المستفيدين وأطفال السكري والتركيز عليه.

وقال "التركي": إن هذه الفعالية تثقيفية ترفيهية بهدف التوعية عبر الترفيه بإجراءات الوقاية وكيفية التعايش مع مرض السكري لدى الأطفال، وشمل أركانًا عدة تفاعلية للأطفال؛ منها: ركن الثقافة الغذائية على نموذج "طبق السكري"، ركن الرسومات والألعاب الذكية، ركن الرياضة والثقافة البدنية، تعريف لأحدث طرق قياس لسكر الدم وأجهزة الفحص، كيفية تنظيف الأسنان، ركن قياس كتلة الجسم بالنسبة للأطفال البدناء، ركن استشارات طبية تحت إشراف طبيبات غدد صماء للأطفال.

وقالت المديرة التنفيذي للجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، خديجة منصور: إن الفعالية شهدت إقبالًا مكثفًا وتفاعلًا لافتًا من قبل الزوار، لاسيما الأطفال المصابون، وأولياء أمورهم الذين استمتعوا بالعروض الترفيهية المقدمة، وتعرفوا من خلال التجربة العملية على أهم الإجراءات التي تضمن للأطفال المصابين الحفاظ على سلامتهم وصحتهم أثناء الإصابة.

وقدمت شكرها لطلاب كلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، على حسن التنظيم والتفاعل عبر الأركان التثقيفية التي أثنى عليها ذوو الأطفال والجهات المشاركة.

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