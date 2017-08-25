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"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

منح 96 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأحد أعضائهم

من الدرجة "الثالثة" وبموافقة من خادم الحرمين الشريفين

‬وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 96 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة "الثالثة" لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسة. وهم:

- إبراهيم بن يحي بن حسين الأعجم.

- أحمد بن محمد بن ابراهيم القويز.

- أحمد بن محمد بن عبدالرحمن العاصمي المالكي.

- أمين بن سعد بن وصل الله البناتي السلمي.

- إياد بن اسحاق بن محمد فلفلان.

- أسامه بن خالد بن علي مقبول شعبي.

- بندر بن علي بن بن قحيصان البدراني الحربي.

- تركي بن خبتي بن زياد الصفراء البقمي.

- تهاني بنت موسى بن علي شافعي.

- حاتم بن أحمد بن سليمان الصيدلاني.

- حبيب بن رداد بن سرور الربيعي.

- حسن بن عبدالله بن عبيد السالمي.

- حسن بن علي بن محمد هندي.

- حمود بن علي بن مبارك المهداني الحارثي.

- حنين بنت فاروق بن عبدالجليل خاشقجي.

- حوارء بنت إبراهيم بن أحمد الصرنوخ.

- خلود بنت فيحان بن حمد الحسيني الصاعدي.

- خلود بنت محمود بن حمدي الطويرقي.

- دلال بن صويلح بن عيضه الزايدي.

- ديم عبدالعزيز بن عبيد بن عباده خياري الرشيدي.

- رائد بن رده بن عايش الجدعاني.

- رائد بن عبدالله بن حمود السحتي الشراري.

- ريما بنت عبدالرحيم بن أحمد بخاري.

- سالم بن علي بن سالم القرني البحيري.

- سابر بن حجي بن سابر الفقير العنزي.

- سعد بن إبراهيم بن سعد العقار.

- سلطان بن صويلح بن عواد المضبيري الرشيدي.

- سلمان بن سمير بن بكر رضوان.

- شافي بن فهيد بن نافل آل صالح رضوان.

- شذى بنت عبدالله بن أحمد هب الريح.

- شروق بنت بدر بن عبدالله العصيمي العتيبي.

- طارق بن علي بن محمد الخليفة.

- عادل بن أحمد بن عالي آل سليمه الغامدي.

- عادل بن ملفي بن حنكان الخلوى.

- عايض بن عوض بن ملفي الشيباني.

- عائشه بنت يحي بن أحمد حدادي.

- عائشة بنت يحي بن سليمان يتيمي عبدلي.

- عبدالرحمن بن حامد بن صالح دشان القحطاني.

- عبدالرحمن بن عثمان بن رشيد الرشيد.

- عبدالرحمن بن مشعل بن معيوض الغنامي.

- عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الربيعه.

- عبدالعزيز بن فائز بن عاطف آل عبدالعزيز الشهري.

- عبدالعزيز بن فهد بن عطيه الطويرقي.

- عبدالعزيز بن محمد بن سليمان القفاري.

- عبدالله بن حمد بن ناصر آل سالم الوعله.

- عبدالله بن عايد بن شحاذ الوسيدي الحربي.

- عبدالله بن ناصر بن مرضي المفضلي الشمري.

- عبدالمجيد بن عايد بن عواد الصبحي الحربي.

- عبدالمجيد بن نخيلان بن فالح الأسلمي الشمري.

- عبدالمحسن بن فهد بن عبدالله الطريقي.

- عبده بن محمد بن عبده حملي.

- عبود بن حسن بن عبود عسيري.

- عبير بنت عبدالله بن حامد العزامي.

- عزيزه بنت محمد بن بتال الجميلي.

- عفاف بنت احمد بن ابراهيم السنوسي.

- علي بن محمد حسن ال زين عسيري.

- يزيد بن مصلح بن منصور الضبعاني الشراري.

- علي بن محمد بن عبدالرحمن الجرعي العسيري.

- عمر بن سالم بن عبود بارشيد.

- عمر بن فهد بن عابر السبيعي العنزي.

- عمشاء بنت محسن ابن فاهد القحطاني السبيعي.

- عوض بن مشبب ابن هادي آل جشمه القحطاني.

- عويضه بنت مران بن مناور المهيمزي الرشيدي.

- فاطمه بنت محمد ابن صالح العزيزي الشهري.

- فهد بن صالح بن عبدالعزيز المهناء.

- فهد بن غنيم بن محمد الخبوط السبيعي.

- ماجد بن عبدالعزيز بن ناصر الماجد.

- ماجد بن عبدالله بن خالد البشري الحربي.

- مبارك بن سعيد بن شايع آل جبران القحطاني.

- مجاهد بن ناشي بن مطلق النفيعي العتيبي.

- محمد أحمد بن محمد الحسني الزهراني.

- محمد بن عيد بن حضيرم العوفي الحربي.

- محمد بن غنام بن محمد الهواشله الدوسري.

- مريم بنت مطر بن فهد السرحاني.

- مسلم بن مسلط بن جربوع الادغم السبيعي.

- مشاري عادل محمد التويجري.

- مشعل بن عايد بن معزي الفريحي الرويلي.

- مشعوي بن محمد بن علي العزي.

- مفلح بن مبارك بن مفلح القحطاني.

- منصور بن يحيى بن أحمد آل خيرات.

- مهند بن معوض بن عيفان الشلاحي المطيري.

- موسى بن أحمد بن امبارك آل حسان الربعي.

- موسى بن يحيى بن عيسى الشهراني.

- مؤيد بن فائز بن جميل عبدالرزاق.

- نابت بت اسماعيل بن محمد زيلع.

- نايف بن فهد بن عبدالعزيز الفرج.

- نايف بن متعب بن نواف الرميلي العنزي.

- نعمه بنت يحي بن حسين الخالدي المالكي.

- نواف بن عبيد بن ساير الرزني الشمري.

- نوف بنت علي بن عبدالله شبعاني.

- هاني بن عواض بن حميدان الثمالي.

- وسماء بنت سلطان بن مترك الغربي الدوسري.

- وليد بن يوسف بن محمد النافع.

- يحيى بن علي بن عبده عيافي مشيخي.

- يزيد بن حمود بن باني الأسلمي الشمري.

- يزيد بن ضيف الله بن محمد المزيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منح 96 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأحد أعضائهم
سبق

‬وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 96 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة "الثالثة" لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسة. وهم:

- إبراهيم بن يحي بن حسين الأعجم.

- أحمد بن محمد بن ابراهيم القويز.

- أحمد بن محمد بن عبدالرحمن العاصمي المالكي.

- أمين بن سعد بن وصل الله البناتي السلمي.

- إياد بن اسحاق بن محمد فلفلان.

- أسامه بن خالد بن علي مقبول شعبي.

- بندر بن علي بن بن قحيصان البدراني الحربي.

- تركي بن خبتي بن زياد الصفراء البقمي.

- تهاني بنت موسى بن علي شافعي.

- حاتم بن أحمد بن سليمان الصيدلاني.

- حبيب بن رداد بن سرور الربيعي.

- حسن بن عبدالله بن عبيد السالمي.

- حسن بن علي بن محمد هندي.

- حمود بن علي بن مبارك المهداني الحارثي.

- حنين بنت فاروق بن عبدالجليل خاشقجي.

- حوارء بنت إبراهيم بن أحمد الصرنوخ.

- خلود بنت فيحان بن حمد الحسيني الصاعدي.

- خلود بنت محمود بن حمدي الطويرقي.

- دلال بن صويلح بن عيضه الزايدي.

- ديم عبدالعزيز بن عبيد بن عباده خياري الرشيدي.

- رائد بن رده بن عايش الجدعاني.

- رائد بن عبدالله بن حمود السحتي الشراري.

- ريما بنت عبدالرحيم بن أحمد بخاري.

- سالم بن علي بن سالم القرني البحيري.

- سابر بن حجي بن سابر الفقير العنزي.

- سعد بن إبراهيم بن سعد العقار.

- سلطان بن صويلح بن عواد المضبيري الرشيدي.

- سلمان بن سمير بن بكر رضوان.

- شافي بن فهيد بن نافل آل صالح رضوان.

- شذى بنت عبدالله بن أحمد هب الريح.

- شروق بنت بدر بن عبدالله العصيمي العتيبي.

- طارق بن علي بن محمد الخليفة.

- عادل بن أحمد بن عالي آل سليمه الغامدي.

- عادل بن ملفي بن حنكان الخلوى.

- عايض بن عوض بن ملفي الشيباني.

- عائشه بنت يحي بن أحمد حدادي.

- عائشة بنت يحي بن سليمان يتيمي عبدلي.

- عبدالرحمن بن حامد بن صالح دشان القحطاني.

- عبدالرحمن بن عثمان بن رشيد الرشيد.

- عبدالرحمن بن مشعل بن معيوض الغنامي.

- عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الربيعه.

- عبدالعزيز بن فائز بن عاطف آل عبدالعزيز الشهري.

- عبدالعزيز بن فهد بن عطيه الطويرقي.

- عبدالعزيز بن محمد بن سليمان القفاري.

- عبدالله بن حمد بن ناصر آل سالم الوعله.

- عبدالله بن عايد بن شحاذ الوسيدي الحربي.

- عبدالله بن ناصر بن مرضي المفضلي الشمري.

- عبدالمجيد بن عايد بن عواد الصبحي الحربي.

- عبدالمجيد بن نخيلان بن فالح الأسلمي الشمري.

- عبدالمحسن بن فهد بن عبدالله الطريقي.

- عبده بن محمد بن عبده حملي.

- عبود بن حسن بن عبود عسيري.

- عبير بنت عبدالله بن حامد العزامي.

- عزيزه بنت محمد بن بتال الجميلي.

- عفاف بنت احمد بن ابراهيم السنوسي.

- علي بن محمد حسن ال زين عسيري.

- يزيد بن مصلح بن منصور الضبعاني الشراري.

- علي بن محمد بن عبدالرحمن الجرعي العسيري.

- عمر بن سالم بن عبود بارشيد.

- عمر بن فهد بن عابر السبيعي العنزي.

- عمشاء بنت محسن ابن فاهد القحطاني السبيعي.

- عوض بن مشبب ابن هادي آل جشمه القحطاني.

- عويضه بنت مران بن مناور المهيمزي الرشيدي.

- فاطمه بنت محمد ابن صالح العزيزي الشهري.

- فهد بن صالح بن عبدالعزيز المهناء.

- فهد بن غنيم بن محمد الخبوط السبيعي.

- ماجد بن عبدالعزيز بن ناصر الماجد.

- ماجد بن عبدالله بن خالد البشري الحربي.

- مبارك بن سعيد بن شايع آل جبران القحطاني.

- مجاهد بن ناشي بن مطلق النفيعي العتيبي.

- محمد أحمد بن محمد الحسني الزهراني.

- محمد بن عيد بن حضيرم العوفي الحربي.

- محمد بن غنام بن محمد الهواشله الدوسري.

- مريم بنت مطر بن فهد السرحاني.

- مسلم بن مسلط بن جربوع الادغم السبيعي.

- مشاري عادل محمد التويجري.

- مشعل بن عايد بن معزي الفريحي الرويلي.

- مشعوي بن محمد بن علي العزي.

- مفلح بن مبارك بن مفلح القحطاني.

- منصور بن يحيى بن أحمد آل خيرات.

- مهند بن معوض بن عيفان الشلاحي المطيري.

- موسى بن أحمد بن امبارك آل حسان الربعي.

- موسى بن يحيى بن عيسى الشهراني.

- مؤيد بن فائز بن جميل عبدالرزاق.

- نابت بت اسماعيل بن محمد زيلع.

- نايف بن فهد بن عبدالعزيز الفرج.

- نايف بن متعب بن نواف الرميلي العنزي.

- نعمه بنت يحي بن حسين الخالدي المالكي.

- نواف بن عبيد بن ساير الرزني الشمري.

- نوف بنت علي بن عبدالله شبعاني.

- هاني بن عواض بن حميدان الثمالي.

- وسماء بنت سلطان بن مترك الغربي الدوسري.

- وليد بن يوسف بن محمد النافع.

- يحيى بن علي بن عبده عيافي مشيخي.

- يزيد بن حمود بن باني الأسلمي الشمري.

- يزيد بن ضيف الله بن محمد المزيد.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
03:06 PM

منح 96 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأحد أعضائهم

من الدرجة "الثالثة" وبموافقة من خادم الحرمين الشريفين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 96 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة "الثالثة" لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسة. وهم:

- إبراهيم بن يحي بن حسين الأعجم.

- أحمد بن محمد بن ابراهيم القويز.

- أحمد بن محمد بن عبدالرحمن العاصمي المالكي.

- أمين بن سعد بن وصل الله البناتي السلمي.

- إياد بن اسحاق بن محمد فلفلان.

- أسامه بن خالد بن علي مقبول شعبي.

- بندر بن علي بن بن قحيصان البدراني الحربي.

- تركي بن خبتي بن زياد الصفراء البقمي.

- تهاني بنت موسى بن علي شافعي.

- حاتم بن أحمد بن سليمان الصيدلاني.

- حبيب بن رداد بن سرور الربيعي.

- حسن بن عبدالله بن عبيد السالمي.

- حسن بن علي بن محمد هندي.

- حمود بن علي بن مبارك المهداني الحارثي.

- حنين بنت فاروق بن عبدالجليل خاشقجي.

- حوارء بنت إبراهيم بن أحمد الصرنوخ.

- خلود بنت فيحان بن حمد الحسيني الصاعدي.

- خلود بنت محمود بن حمدي الطويرقي.

- دلال بن صويلح بن عيضه الزايدي.

- ديم عبدالعزيز بن عبيد بن عباده خياري الرشيدي.

- رائد بن رده بن عايش الجدعاني.

- رائد بن عبدالله بن حمود السحتي الشراري.

- ريما بنت عبدالرحيم بن أحمد بخاري.

- سالم بن علي بن سالم القرني البحيري.

- سابر بن حجي بن سابر الفقير العنزي.

- سعد بن إبراهيم بن سعد العقار.

- سلطان بن صويلح بن عواد المضبيري الرشيدي.

- سلمان بن سمير بن بكر رضوان.

- شافي بن فهيد بن نافل آل صالح رضوان.

- شذى بنت عبدالله بن أحمد هب الريح.

- شروق بنت بدر بن عبدالله العصيمي العتيبي.

- طارق بن علي بن محمد الخليفة.

- عادل بن أحمد بن عالي آل سليمه الغامدي.

- عادل بن ملفي بن حنكان الخلوى.

- عايض بن عوض بن ملفي الشيباني.

- عائشه بنت يحي بن أحمد حدادي.

- عائشة بنت يحي بن سليمان يتيمي عبدلي.

- عبدالرحمن بن حامد بن صالح دشان القحطاني.

- عبدالرحمن بن عثمان بن رشيد الرشيد.

- عبدالرحمن بن مشعل بن معيوض الغنامي.

- عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الربيعه.

- عبدالعزيز بن فائز بن عاطف آل عبدالعزيز الشهري.

- عبدالعزيز بن فهد بن عطيه الطويرقي.

- عبدالعزيز بن محمد بن سليمان القفاري.

- عبدالله بن حمد بن ناصر آل سالم الوعله.

- عبدالله بن عايد بن شحاذ الوسيدي الحربي.

- عبدالله بن ناصر بن مرضي المفضلي الشمري.

- عبدالمجيد بن عايد بن عواد الصبحي الحربي.

- عبدالمجيد بن نخيلان بن فالح الأسلمي الشمري.

- عبدالمحسن بن فهد بن عبدالله الطريقي.

- عبده بن محمد بن عبده حملي.

- عبود بن حسن بن عبود عسيري.

- عبير بنت عبدالله بن حامد العزامي.

- عزيزه بنت محمد بن بتال الجميلي.

- عفاف بنت احمد بن ابراهيم السنوسي.

- علي بن محمد حسن ال زين عسيري.

- يزيد بن مصلح بن منصور الضبعاني الشراري.

- علي بن محمد بن عبدالرحمن الجرعي العسيري.

- عمر بن سالم بن عبود بارشيد.

- عمر بن فهد بن عابر السبيعي العنزي.

- عمشاء بنت محسن ابن فاهد القحطاني السبيعي.

- عوض بن مشبب ابن هادي آل جشمه القحطاني.

- عويضه بنت مران بن مناور المهيمزي الرشيدي.

- فاطمه بنت محمد ابن صالح العزيزي الشهري.

- فهد بن صالح بن عبدالعزيز المهناء.

- فهد بن غنيم بن محمد الخبوط السبيعي.

- ماجد بن عبدالعزيز بن ناصر الماجد.

- ماجد بن عبدالله بن خالد البشري الحربي.

- مبارك بن سعيد بن شايع آل جبران القحطاني.

- مجاهد بن ناشي بن مطلق النفيعي العتيبي.

- محمد أحمد بن محمد الحسني الزهراني.

- محمد بن عيد بن حضيرم العوفي الحربي.

- محمد بن غنام بن محمد الهواشله الدوسري.

- مريم بنت مطر بن فهد السرحاني.

- مسلم بن مسلط بن جربوع الادغم السبيعي.

- مشاري عادل محمد التويجري.

- مشعل بن عايد بن معزي الفريحي الرويلي.

- مشعوي بن محمد بن علي العزي.

- مفلح بن مبارك بن مفلح القحطاني.

- منصور بن يحيى بن أحمد آل خيرات.

- مهند بن معوض بن عيفان الشلاحي المطيري.

- موسى بن أحمد بن امبارك آل حسان الربعي.

- موسى بن يحيى بن عيسى الشهراني.

- مؤيد بن فائز بن جميل عبدالرزاق.

- نابت بت اسماعيل بن محمد زيلع.

- نايف بن فهد بن عبدالعزيز الفرج.

- نايف بن متعب بن نواف الرميلي العنزي.

- نعمه بنت يحي بن حسين الخالدي المالكي.

- نواف بن عبيد بن ساير الرزني الشمري.

- نوف بنت علي بن عبدالله شبعاني.

- هاني بن عواض بن حميدان الثمالي.

- وسماء بنت سلطان بن مترك الغربي الدوسري.

- وليد بن يوسف بن محمد النافع.

- يحيى بن علي بن عبده عيافي مشيخي.

- يزيد بن حمود بن باني الأسلمي الشمري.

- يزيد بن ضيف الله بن محمد المزيد.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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