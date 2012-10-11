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لن تحتاج إلى أصابعك بعد الآن.. لوحة مفاتيح ثورية جديدة من "آبل"

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية أنها ستغير من طريقة التفكير بصورة كلية في الكتابة، سواء على الهاتف الذكي أو الحاسبات اللوحية أو المحمولة.

واعتمدت "آبل" براءة اختراع جديدة يمكنها أن تطرح "لوحة مفاتيح حساسة"، ستجعل طريقة استخدامها "حساسة" جدًّا وأسهل بصورة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بكتابة المستندات الطويلة، التي كانت في السابق عملية مرهقة جدًّا.

وتقدم "آبل" ما أطلقت عليه: "لوحة مفاتيح افتراضية"، التي ستكون متغيرة تمامًا عن لوحة المفاتيح الفعلية المعتادة.

وستجعل "آبل" لوحة المفاتيح الافتراضية الجديدة ذات شاشات حساسة جدًّا للّمس، لجعل الكتابة الطويلة أكثر متعة.

وتتمحور الفكرة حول توفير ردود فعل حادة؛ حيث كلما قام المستخدم بالنقر على زر على الشاشة، فإنه سيحصل على رد فعل مماثل لذلك الذي يحصل عليه أثناء استخدام لوحة مفاتيح فعلية عادية.

كما توفر "لوحة المفاتيح الافتراضية" من "آبل" ردود فعل اهتزازية أثناء الكتابة، والتي سيحاكي الشعور الحقيقي أثناء لوحة المفاتيح الفعلية، ليجعل الكتابة أسهل بالنسبة للمستخدم على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".

ومن المتوقّع أن يتم دعم براءة اختراع "آبل" الجديدة في النسخة المقبلة من هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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لن تحتاج إلى أصابعك بعد الآن.. لوحة مفاتيح ثورية جديدة من "آبل"
سبق

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية أنها ستغير من طريقة التفكير بصورة كلية في الكتابة، سواء على الهاتف الذكي أو الحاسبات اللوحية أو المحمولة.

واعتمدت "آبل" براءة اختراع جديدة يمكنها أن تطرح "لوحة مفاتيح حساسة"، ستجعل طريقة استخدامها "حساسة" جدًّا وأسهل بصورة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بكتابة المستندات الطويلة، التي كانت في السابق عملية مرهقة جدًّا.

وتقدم "آبل" ما أطلقت عليه: "لوحة مفاتيح افتراضية"، التي ستكون متغيرة تمامًا عن لوحة المفاتيح الفعلية المعتادة.

وستجعل "آبل" لوحة المفاتيح الافتراضية الجديدة ذات شاشات حساسة جدًّا للّمس، لجعل الكتابة الطويلة أكثر متعة.

وتتمحور الفكرة حول توفير ردود فعل حادة؛ حيث كلما قام المستخدم بالنقر على زر على الشاشة، فإنه سيحصل على رد فعل مماثل لذلك الذي يحصل عليه أثناء استخدام لوحة مفاتيح فعلية عادية.

كما توفر "لوحة المفاتيح الافتراضية" من "آبل" ردود فعل اهتزازية أثناء الكتابة، والتي سيحاكي الشعور الحقيقي أثناء لوحة المفاتيح الفعلية، ليجعل الكتابة أسهل بالنسبة للمستخدم على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".

ومن المتوقّع أن يتم دعم براءة اختراع "آبل" الجديدة في النسخة المقبلة من هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
05:19 PM

لن تحتاج إلى أصابعك بعد الآن.. لوحة مفاتيح ثورية جديدة من "آبل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت شركة "آبل" الأمريكية أنها ستغير من طريقة التفكير بصورة كلية في الكتابة، سواء على الهاتف الذكي أو الحاسبات اللوحية أو المحمولة.

واعتمدت "آبل" براءة اختراع جديدة يمكنها أن تطرح "لوحة مفاتيح حساسة"، ستجعل طريقة استخدامها "حساسة" جدًّا وأسهل بصورة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بكتابة المستندات الطويلة، التي كانت في السابق عملية مرهقة جدًّا.

وتقدم "آبل" ما أطلقت عليه: "لوحة مفاتيح افتراضية"، التي ستكون متغيرة تمامًا عن لوحة المفاتيح الفعلية المعتادة.

وستجعل "آبل" لوحة المفاتيح الافتراضية الجديدة ذات شاشات حساسة جدًّا للّمس، لجعل الكتابة الطويلة أكثر متعة.

وتتمحور الفكرة حول توفير ردود فعل حادة؛ حيث كلما قام المستخدم بالنقر على زر على الشاشة، فإنه سيحصل على رد فعل مماثل لذلك الذي يحصل عليه أثناء استخدام لوحة مفاتيح فعلية عادية.

كما توفر "لوحة المفاتيح الافتراضية" من "آبل" ردود فعل اهتزازية أثناء الكتابة، والتي سيحاكي الشعور الحقيقي أثناء لوحة المفاتيح الفعلية، ليجعل الكتابة أسهل بالنسبة للمستخدم على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".

ومن المتوقّع أن يتم دعم براءة اختراع "آبل" الجديدة في النسخة المقبلة من هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".

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