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"القباني" يباشر عمله مساعدًا لمدير عام "عمل الرياض"

باشر علي بن سعد القباني، اليوم، مهام عمله مساعدًا لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للتنمية الاجتماعية.

ويعدّ "القباني" من الكوادر العملية المتميزة؛ حيث عمل منذ سنوات، ولا يزال، في إدارات عدة في الوزارة، وتدرج في مناصب مختلفة وتولّى العديد من المهام؛ كان آخرها مديرًا لمركز التأهيل الشامل ومجمع الوزارة بالدرعية.

وعبّر "القباني" عن شكره وتقديره لمدير عام الموارد البشرية بالوزارة، على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا التكليف سيكون دافعًا له لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء، سائلًا الله -عز وجل- أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.

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"القباني" يباشر عمله مساعدًا لمدير عام "عمل الرياض"
سبق

باشر علي بن سعد القباني، اليوم، مهام عمله مساعدًا لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للتنمية الاجتماعية.

ويعدّ "القباني" من الكوادر العملية المتميزة؛ حيث عمل منذ سنوات، ولا يزال، في إدارات عدة في الوزارة، وتدرج في مناصب مختلفة وتولّى العديد من المهام؛ كان آخرها مديرًا لمركز التأهيل الشامل ومجمع الوزارة بالدرعية.

وعبّر "القباني" عن شكره وتقديره لمدير عام الموارد البشرية بالوزارة، على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا التكليف سيكون دافعًا له لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء، سائلًا الله -عز وجل- أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
06:42 PM

"القباني" يباشر عمله مساعدًا لمدير عام "عمل الرياض"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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باشر علي بن سعد القباني، اليوم، مهام عمله مساعدًا لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للتنمية الاجتماعية.

ويعدّ "القباني" من الكوادر العملية المتميزة؛ حيث عمل منذ سنوات، ولا يزال، في إدارات عدة في الوزارة، وتدرج في مناصب مختلفة وتولّى العديد من المهام؛ كان آخرها مديرًا لمركز التأهيل الشامل ومجمع الوزارة بالدرعية.

وعبّر "القباني" عن شكره وتقديره لمدير عام الموارد البشرية بالوزارة، على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا التكليف سيكون دافعًا له لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء، سائلًا الله -عز وجل- أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.

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