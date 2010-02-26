مركز الملك عبد الله العالمي للحوار يستضيف 250 شخصية دولية ويرفض الربط بين أي دين والتطرف والإرهاب

بمشاركة السعودية والنمسا وإسبانيا والفاتيكان والأزهر ..اللقاء الدولي الثاني ينطلق غداً الاثنين

سبق- فيينا

يستعد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، لاستضافة أكثر من ٢٥٠ شخصية من القيادات الدينية وصنّاع القرار والدبلوماسيين وممثلي المنظمات المعنية للمشاركة في فعاليات اللقاء الدولي الثاني بعنوان: (تـعـزيـز التعايش واحترام الـتنوع تحت مظلة المـواطنة المـشـتركة) ، الذي ينظمه المركز بالعاصمة النمساوية فيينا، والذي يبدأ أعماله غدا الاثنين 26 وحتى 27 فبراير الجاري؛ استكمالاً للنجاح الذي حققه اللقاء في دورته الأولى عام 1434هـ/ 2014م، والذي شكل مساهمة إضافية في مسيرة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان؛ كمنظمة دولية فريدة تجمع بين الدول المؤسسة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، صاحبة المبادرة بالشراكة مع جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا والفاتيكان، كعضو مؤسّس مراقب، في مجلس الأطراف، وممثلين لمجلس الإدارة من المسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين والهندوس، ومجلس استشاري يتكون من مائة عضو من أتباع أديان وثقافات متنوعة في العالم.

توجهات ورؤى بصيرة

ويرى المركز العالمي للحوار في فيينا أن الدين، قوة فاعلة لتعزيز ثقافة الحوار والتعاون لتحقيق الخير للبشرية؛ حيث يعمل على معالجة التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمعات، بما في ذلك التصدي لتبرير الاضطهاد والعنف والصراع باسم الدين؛ ويرفض في هذا الخصوص جميع مظاهر التطرف الديني وحالات العنف وحوادث التمييز والإقصاء التي تُرتكب باسم الدين؛ بقدر الإدانة لأي خطاب كراهية دينية يشكِّل تحريضًا من قريب أو بعيد على التمييز والإقصاء أو العنف والعداوة؛ ويدعم قرارات مجلس حقوق الإنسان، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية، والوصم والتمييز والتحريض على العنف ضد الإنسانية باسم الدين.

ويؤكّد المركز أن الحوار العالمي الثري بين أتباع الأديان والثقافات، الذي يتقاسمه طرفان أو أطراف عدة؛ يعتمد بالأساس على تعدد وجهات النظر، والتعاون فيما بين أصحابها في تعزيز المشتركات الإنسانية والمحافظة على سلامة البيئة؛ ومكافحة العنصرية؛ ومنع الظلم عن الأقليات والطوائف والفئات التي تتعرَّض للاضطهاد باسم التعاليم الدينية.

كما يرى في إبراز هذا الحوار الإنساني، الذي ينتج بالتأكيد تواصلاً متميزًا ومعرفةً جديدة متنوعة- احترامًا للتنوع والاختلاف وتعزيز المشترك الإنساني؛ لذلك وهو ميدان رحبٌ ومجال واسعٌ لتحقيق التعايش تحت مظلة المواطنة المشتركة من أجل بناء السلام وتحقيق الأمن وإقامة العلاقات السليمة بين الشعوب، واحترام حقوق الإنسان؛ والحريات الأساس المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية.

ويدين المركز أية محاولات للربط بين أي دين وبين التطرف والإرهاب، وخاصةً الدين الإسلامي؛ الزاخر بالتعاليم والقيم والمبادئ التي تدعو إلى الحوار والسلام التعايش السلمي والتسامح، وقبول الآخر واحترامه بصرف النظر عن عقيدته أو لونه أو جنسه، وتعزيز الحريات العامة وخاصة الحرية الدينية.

ويرى ضرورة الخروج من دائرة النخب إلى العموم بمختلف فئاتهم ولن يتم ذلك إلا بالجمع بين مواءمة النظام مع الأخلاق والقيم وتطبيقها بحزم لا يقبل ازدواجية المعايير؛ فالحوار والتفاهم هما الميدان المناسب؛ لبناء جسور من المعرفة والثقة بين أتباع الأديان والثقافات، لمساندة جهود مكافحة التطرّف والكراهية.

ويهدف اللقاء الثاني إلى جمع عدد كبير من الأفراد والقيادات والمؤسّسات الدينية وصانعي السياسات والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم؛ للحوار وتبادل الآراء وعرض التجارب في مجالات تفعيل التعاون وتجسير العمل المشترك؛ لبناء السلام وتعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ العيش المشترك، ومراجعة ودراسة الأعمال المنجزة والبرامج الحالية، إضافة لرسم الخطط المستقبلية لمواجهة التحديات المحتملة على المدى المنظور، خاصة بعدما أصبحت المؤسسات الدينية والقيادات الدينية أكثر إدراكاً لأهمية العمل بتعاون وثيق من أجل ضمان تعزيز ثقافة الحوار وبناء السلام والاحترام المتبادل القائم على قبول الآخر، إضافة لإدراك صانعي السياسات لضرورة أن يكونوا جزءًا من الحل للتحديات الحالية لدعم الاستقرار وبناء السلام؛ لذلك يعد هذا اللقاء الدولي المهم، فرصة بناءة لتشجيع القيادات الدينية وصانعي السياسات على العمل معًا ومواجهة التحديات الراهنة.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن مجلس أطراف المركز والمنظمات الدولية، عن الجمهورية النمساوية؛ والمملكة العربية السعودية؛ ومملكة إسبانيا، والفاتيكان؛ والممثل السامي لمكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة. وتشارك منظمة التعاون الإسلامي ممثلةً في أمينها العام معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي؛ صاحب القداسة البطريرك برثلماوس الأول، بطريرك القسطنطينية المسكوني ورئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.؛ كما تشارك رابطة العالم الإسلامي ممثلةً في الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي؛ ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، ممثلاً في رئيسه الشيخ العلامة عبد الله بن بيَّه؛ و معالي الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام. ويشارك الأزهر الشريف في هذا اللقاء ممثلاً بفضيلة الدكتور عباس شومان ، وكيل الأزهر الشريف.

ويحاضر في هذا اللقاء عددٌ من القيادات الدينية المسلمة والمسيحية، والبطاركة ممثلي الكنائس الشرق أوسطية ويتميز هذا المؤتمر بحضور عدد من دور الإفتاء والقيادات الدينية رفيعة المستوى في بعض البلدان العربية، وهم: صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة؛ فضيلة الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم علاّم، مفتي الديار المصريّة؛ سماحة الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية؛ صاحب القداسة الكاثوليكوس آرام الأول كيشيشيان، بطريرك الأرمن الأورثوذكس لبيت كيليكيا؛ نيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، ممثل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسي؛ سماحة الشيخ الدكتور محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية؛ سماحة العلامة السيد علي الأمين؛ سعادة القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية؛ فضيلة الدكتور أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، المملكة المغربية؛ سيادة المطران ديمتريوس شربك، مطران صافيتا للروم الأرثوذكس، ممثل صاحب الغبطة البطريك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس؛ القاضي الشيخ غاندي مكارم، ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، فضيلة الشيخ نعيم حسن؛ سعادة الدكتورة ثريا بشعلاني، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط.