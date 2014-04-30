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شرطة عسير تكشف تفاصيل فيديو المسلح: مطلوب تمت إصابته وضُبط

تعرُّض رجل أمن لإصابة بسيطة

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير تفاصيل الفيديو المتداول، الذي أظهر تبادل إطلاق نار بين صاحب مركبة جيب ورجال الأمن.

وأشار إلى أن إحدى فرق الدوريات الأمنية خلال عملها المعتاد في مركز الأمواه التابع لمنطقة عسير اشتبهت في مركبة؛ فاستوقفتها لتتحقق من الاشتباه، لكن قائدها ترجل من السيارة، وبادر رجال الأمن بإطلاق النار تجاههم، ولاذ بالفرار؛ فتمت متابعته، والتعامل معه بما يقتضيه الموقف، لكنه واصل هروبه متخفيًا داخل أحد الأحياء السكنية، فتمت محاصرته، وتضييق الخناق عليه، وإصابته في رِجْله؛ ما اضطره لتسليم نفسه، وتم نقله وتنويمه بالمستشفى.

وأضاف: اتضح أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، ومطلوب في عدد من القضايا الجنائية، كما تبيَّن أن المركبة التي كانت تُقلُّه مسروقة، وقد غيَّر معالمها؛ لأنها معمم عنها.

وقد نتج من الحادث إصابة أحد رجال الأمن إصابةمتوسطة؛ نُوِّم إثرها بالمستشفى، وحالته الطبية مستقرة - ولله الحمد -.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة عسير تكشف تفاصيل فيديو المسلح: مطلوب تمت إصابته وضُبط
سبق

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير تفاصيل الفيديو المتداول، الذي أظهر تبادل إطلاق نار بين صاحب مركبة جيب ورجال الأمن.

وأشار إلى أن إحدى فرق الدوريات الأمنية خلال عملها المعتاد في مركز الأمواه التابع لمنطقة عسير اشتبهت في مركبة؛ فاستوقفتها لتتحقق من الاشتباه، لكن قائدها ترجل من السيارة، وبادر رجال الأمن بإطلاق النار تجاههم، ولاذ بالفرار؛ فتمت متابعته، والتعامل معه بما يقتضيه الموقف، لكنه واصل هروبه متخفيًا داخل أحد الأحياء السكنية، فتمت محاصرته، وتضييق الخناق عليه، وإصابته في رِجْله؛ ما اضطره لتسليم نفسه، وتم نقله وتنويمه بالمستشفى.

وأضاف: اتضح أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، ومطلوب في عدد من القضايا الجنائية، كما تبيَّن أن المركبة التي كانت تُقلُّه مسروقة، وقد غيَّر معالمها؛ لأنها معمم عنها.

وقد نتج من الحادث إصابة أحد رجال الأمن إصابةمتوسطة؛ نُوِّم إثرها بالمستشفى، وحالته الطبية مستقرة - ولله الحمد -.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
11:29 PM

شرطة عسير تكشف تفاصيل فيديو المسلح: مطلوب تمت إصابته وضُبط

تعرُّض رجل أمن لإصابة بسيطة

A A A
عبدالله البرقاوي - عسير
10
40,758

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير تفاصيل الفيديو المتداول، الذي أظهر تبادل إطلاق نار بين صاحب مركبة جيب ورجال الأمن.

وأشار إلى أن إحدى فرق الدوريات الأمنية خلال عملها المعتاد في مركز الأمواه التابع لمنطقة عسير اشتبهت في مركبة؛ فاستوقفتها لتتحقق من الاشتباه، لكن قائدها ترجل من السيارة، وبادر رجال الأمن بإطلاق النار تجاههم، ولاذ بالفرار؛ فتمت متابعته، والتعامل معه بما يقتضيه الموقف، لكنه واصل هروبه متخفيًا داخل أحد الأحياء السكنية، فتمت محاصرته، وتضييق الخناق عليه، وإصابته في رِجْله؛ ما اضطره لتسليم نفسه، وتم نقله وتنويمه بالمستشفى.

وأضاف: اتضح أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، ومطلوب في عدد من القضايا الجنائية، كما تبيَّن أن المركبة التي كانت تُقلُّه مسروقة، وقد غيَّر معالمها؛ لأنها معمم عنها.

وقد نتج من الحادث إصابة أحد رجال الأمن إصابةمتوسطة؛ نُوِّم إثرها بالمستشفى، وحالته الطبية مستقرة - ولله الحمد -.

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