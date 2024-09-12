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نزهة مأساوية بالعرضيات.. صاعقة تصرع مواطنًا وزوجته واثنتين من بناته

في ليلة من الهطولات الغزيرة شملت المحافظة ومراكزها التابعة نجت اثنتان

أنهت صاعقة رعدية، مساء أمس الجمعة؛ حياة مواطن وزوجته واثنتين من بناته في محافظة العرضيات؛ وذلك بعد خروجهم لنزهة برية في المحافظة.

كانت قد هطلت أمطار غزيرة مساء أمس الجمعة، على محافظة العرضيات والمراكز التابعة لها مصحوبة بالصواعق.

وفي التفاصيل: أن الأسرة مكونة من الزوج وزوجته و4 من بناته ذهبوا لنزهة برية بالعرضية الشمالية وتعرضوا لصاعقة رعدية أنهت حياة الزوج وزوجته واثنتين من بناته، فيما نجت اثنتان من بناته من الصاعقة.

نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

محافظة العرضيات صاعقة رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نزهة مأساوية بالعرضيات.. صاعقة تصرع مواطنًا وزوجته واثنتين من بناته
سبق

أنهت صاعقة رعدية، مساء أمس الجمعة؛ حياة مواطن وزوجته واثنتين من بناته في محافظة العرضيات؛ وذلك بعد خروجهم لنزهة برية في المحافظة.

كانت قد هطلت أمطار غزيرة مساء أمس الجمعة، على محافظة العرضيات والمراكز التابعة لها مصحوبة بالصواعق.

وفي التفاصيل: أن الأسرة مكونة من الزوج وزوجته و4 من بناته ذهبوا لنزهة برية بالعرضية الشمالية وتعرضوا لصاعقة رعدية أنهت حياة الزوج وزوجته واثنتين من بناته، فيما نجت اثنتان من بناته من الصاعقة.

نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
03:22 PM

نزهة مأساوية بالعرضيات.. صاعقة تصرع مواطنًا وزوجته واثنتين من بناته

في ليلة من الهطولات الغزيرة شملت المحافظة ومراكزها التابعة نجت اثنتان

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سلطان السهيمي - العرضيات
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4,589

أنهت صاعقة رعدية، مساء أمس الجمعة؛ حياة مواطن وزوجته واثنتين من بناته في محافظة العرضيات؛ وذلك بعد خروجهم لنزهة برية في المحافظة.

كانت قد هطلت أمطار غزيرة مساء أمس الجمعة، على محافظة العرضيات والمراكز التابعة لها مصحوبة بالصواعق.

وفي التفاصيل: أن الأسرة مكونة من الزوج وزوجته و4 من بناته ذهبوا لنزهة برية بالعرضية الشمالية وتعرضوا لصاعقة رعدية أنهت حياة الزوج وزوجته واثنتين من بناته، فيما نجت اثنتان من بناته من الصاعقة.

نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

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