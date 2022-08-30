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"الصحة العالمية" تحذر من إنهاء "كورونا" لحياة 236 ألف أوروبي

أعربت عن قلقها من ركود معدلات التطعيم

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين) من أن يؤدي فيروس كورونا إلى وفاة 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأعربت المنظمة عن قلقها حيال ركود معدلات التطعيم والعدد المنخفض للملقحين في الدول الأفقر، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، بين مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه للصحافيين، أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 11 في المئة في المنطقة الأسبوع الماضي، فيما يشير توقع يمكن الوثوق به إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 ديسمبر.

وأضاف أن أوروبا سجلت نحو مليون و300 ألف وفاة بـ"كوفيد" حتى الآن.

وأوضح "كلوغه" أن 33 دولة أوروبية، من أصل 53، سجلت معدل إصابات أعلى من 10 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، وأن معدلات انتقال العدوى بالفيروس المرتفعة في القارة مقلقة للغاية، خصوصًا في ضوء العدد المنخفض في ما يتعلق بأخذ اللقاحات في أوساط الفئات السكانية ذات الأولوية في هذا الصدد في عدد من الدول.

وأشار إلى أن ازدياد انتقال العدوى سببه تفشي المتحورة دلتا الأكثر عدوى والتخفيف المبالغ فيه للقيود والإجراءات إضافة إلى ازدياد السفر خلال الصيف.

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"الصحة العالمية" تحذر من إنهاء "كورونا" لحياة 236 ألف أوروبي
سبق

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين) من أن يؤدي فيروس كورونا إلى وفاة 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأعربت المنظمة عن قلقها حيال ركود معدلات التطعيم والعدد المنخفض للملقحين في الدول الأفقر، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، بين مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه للصحافيين، أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 11 في المئة في المنطقة الأسبوع الماضي، فيما يشير توقع يمكن الوثوق به إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 ديسمبر.

وأضاف أن أوروبا سجلت نحو مليون و300 ألف وفاة بـ"كوفيد" حتى الآن.

وأوضح "كلوغه" أن 33 دولة أوروبية، من أصل 53، سجلت معدل إصابات أعلى من 10 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، وأن معدلات انتقال العدوى بالفيروس المرتفعة في القارة مقلقة للغاية، خصوصًا في ضوء العدد المنخفض في ما يتعلق بأخذ اللقاحات في أوساط الفئات السكانية ذات الأولوية في هذا الصدد في عدد من الدول.

وأشار إلى أن ازدياد انتقال العدوى سببه تفشي المتحورة دلتا الأكثر عدوى والتخفيف المبالغ فيه للقيود والإجراءات إضافة إلى ازدياد السفر خلال الصيف.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
04:21 PM

"الصحة العالمية" تحذر من إنهاء "كورونا" لحياة 236 ألف أوروبي

أعربت عن قلقها من ركود معدلات التطعيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين) من أن يؤدي فيروس كورونا إلى وفاة 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأعربت المنظمة عن قلقها حيال ركود معدلات التطعيم والعدد المنخفض للملقحين في الدول الأفقر، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، بين مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه للصحافيين، أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 11 في المئة في المنطقة الأسبوع الماضي، فيما يشير توقع يمكن الوثوق به إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 ديسمبر.

وأضاف أن أوروبا سجلت نحو مليون و300 ألف وفاة بـ"كوفيد" حتى الآن.

وأوضح "كلوغه" أن 33 دولة أوروبية، من أصل 53، سجلت معدل إصابات أعلى من 10 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، وأن معدلات انتقال العدوى بالفيروس المرتفعة في القارة مقلقة للغاية، خصوصًا في ضوء العدد المنخفض في ما يتعلق بأخذ اللقاحات في أوساط الفئات السكانية ذات الأولوية في هذا الصدد في عدد من الدول.

وأشار إلى أن ازدياد انتقال العدوى سببه تفشي المتحورة دلتا الأكثر عدوى والتخفيف المبالغ فيه للقيود والإجراءات إضافة إلى ازدياد السفر خلال الصيف.

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