ليست قابلة للطي .. مفاجأة "ضخمة" من "سامسونج" بعد 14 يوماً

٤ كاميرات خلفية وبطارية ضخمة .. والإعلان في حفل من الهند

كشفت تقارير إخبارية أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تجهّز مفاجأة "ضخمة" بعد 14 يوماً، مشيرة إلى أنها لن تكون "قابلة للطي".

ونشرت صحيفة "تايمز نيوز ناو" تقريراً حول نيّة "سامسونج" إطلاق هاتفها الجديد "جلاكسي إم 31" في احتفالية ضخمة في الهند.

وتقدم الشركة الكورية الجنوبية إمكانيات مذهلة في هاتفها الجديد، أبرزها البطارية الضخمة العملاقة، التي تصل سعتها إلى 6000 مللي أمبير في الساعة.

كما دعمته أيضاً بأربع كاميرات خلفية بدقة الكاميرا الرئيسة 64 ميجابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية تشبه "نقطة المياه" في منتصف الشاشة اللمسية.

كما دعمت "سامسونج" هاتف "جلاكسي إم 31" بشاشة من نوع "سوبر أموليد" بدقة عرض "Full HD+"، وبمستشعر بصمة أصابع في الخلف.

كما تم تزويد الهاتف أيضاً بمعالج بمعيارية 10 نانومترات من نوع "آكسيونز 9611"، بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت، وبسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

ولم تعلن "سامسونج" بعد عن السعر المتوقع طرح هاتف "جلاكسي إم 31" به في الأسواق العالمية.