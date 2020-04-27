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"الصحة" : تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 18811

كورونا.. لبنان تسجل 3 إصابات جديدة و50 في المغرب

الإجمالي في الأولى 710 حالات ووصل بالثانية لـ4115

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 710 حالات.

وفي المغرب، قالت وزارة الصحة اليوم الاثنين: تم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4115 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. لبنان تسجل 3 إصابات جديدة و50 في المغرب
سبق

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 710 حالات.

وفي المغرب، قالت وزارة الصحة اليوم الاثنين: تم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4115 حالة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
02:11 PM

كورونا.. لبنان تسجل 3 إصابات جديدة و50 في المغرب

الإجمالي في الأولى 710 حالات ووصل بالثانية لـ4115

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 710 حالات.

وفي المغرب، قالت وزارة الصحة اليوم الاثنين: تم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4115 حالة.

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