النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انهيار صخري مفاجئ يغلق "طريق سفوح الجبال" شرق الليث

لم تُعرف أسبابه.. ومطالبات بفتحه أمام العابرين

تسبَّب انهيار صخري مفاجئ في إغلاق طريق سفوح الجبال في المنطقة الرابطة بين قريتَي الفحو بمحافظة أضم ووادي ذهب بمحافظة الليث.

وكان الانهيار الصخري قد حدث عصر اليوم الأربعاء دون أسباب تُذكر لحدوثه.

وشهدت تلك المنطقة هطول أمطار خفيفة خلال اليومَين الماضيَين، فيما طالب المواطنون الجهات المعنية بإزالة الصخور، وفتح الطريق أمام العابرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انهيار صخري مفاجئ يغلق "طريق سفوح الجبال" شرق الليث
سبق

تسبَّب انهيار صخري مفاجئ في إغلاق طريق سفوح الجبال في المنطقة الرابطة بين قريتَي الفحو بمحافظة أضم ووادي ذهب بمحافظة الليث.

وكان الانهيار الصخري قد حدث عصر اليوم الأربعاء دون أسباب تُذكر لحدوثه.

وشهدت تلك المنطقة هطول أمطار خفيفة خلال اليومَين الماضيَين، فيما طالب المواطنون الجهات المعنية بإزالة الصخور، وفتح الطريق أمام العابرين.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
11:48 PM

انهيار صخري مفاجئ يغلق "طريق سفوح الجبال" شرق الليث

لم تُعرف أسبابه.. ومطالبات بفتحه أمام العابرين

A A A
عوض الفهمي - الليث
2
9,579

تسبَّب انهيار صخري مفاجئ في إغلاق طريق سفوح الجبال في المنطقة الرابطة بين قريتَي الفحو بمحافظة أضم ووادي ذهب بمحافظة الليث.

وكان الانهيار الصخري قد حدث عصر اليوم الأربعاء دون أسباب تُذكر لحدوثه.

وشهدت تلك المنطقة هطول أمطار خفيفة خلال اليومَين الماضيَين، فيما طالب المواطنون الجهات المعنية بإزالة الصخور، وفتح الطريق أمام العابرين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,497

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة