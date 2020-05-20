انهيار صخري مفاجئ يغلق "طريق سفوح الجبال" شرق الليث

لم تُعرف أسبابه.. ومطالبات بفتحه أمام العابرين

تسبَّب انهيار صخري مفاجئ في إغلاق طريق سفوح الجبال في المنطقة الرابطة بين قريتَي الفحو بمحافظة أضم ووادي ذهب بمحافظة الليث.

وكان الانهيار الصخري قد حدث عصر اليوم الأربعاء دون أسباب تُذكر لحدوثه.

وشهدت تلك المنطقة هطول أمطار خفيفة خلال اليومَين الماضيَين، فيما طالب المواطنون الجهات المعنية بإزالة الصخور، وفتح الطريق أمام العابرين.