النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العقار" تقدم خدمات إضافية لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة

الهيئة عقدت لقاءين اليوم بالتعاون مع برنامجي "سكني" و"وافي"

عقدت الهيئة العامة للعقار اليوم بالتعاون مع برنامجي "سكني" و"وافي" لقاءين تعريفيين عن الخدمات الإضافية المقدمة لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة من الهيئة.

وتضمّن اللقاءان شرحًا تعريفيًا عن برنامجي "سكني" و"وافي"، والخدمات الإضافية المقدمة والفرص المتاحة لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة من الهيئة، بتقديم منتجاتها العقارية في منصة "سكني"، وتسويق مشاريع البيع على الخارطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منصة "وافي"؛ لتفعيل دور الهيئة في تمكين المنشآت العقارية المصنفة، وتطوير فرص تعاملاتها العقارية.

وصنّفت الهيئة العامة للعقار (1100) منشأة عقارية تلتزم بالعقود الموحدة وتفعّلها في تعاملاتها العقارية كأحد معايير التصنيف، مما يسهم في رفع موثوقية التعاملات العقارية ورفع كفاءة أداء القطاع العقاري.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار تعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المصنّفة بعقد شراكات نوعية، لزيادة فرص الاستثمار في القطاع العقاري، ويمكن للمنشآت العقارية الحصول على التصنيف من خلال منصة التصنيف الإلكترونية https://classification.rega.gov.sa.

وتسعى الهيئة لتعزيز حوكمة القطاع العقاري، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ ليكون القطاع العقاري جاذبًا ويتميّز بالثقة والابتكار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العقار" تقدم خدمات إضافية لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة
سبق

عقدت الهيئة العامة للعقار اليوم بالتعاون مع برنامجي "سكني" و"وافي" لقاءين تعريفيين عن الخدمات الإضافية المقدمة لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة من الهيئة.

وتضمّن اللقاءان شرحًا تعريفيًا عن برنامجي "سكني" و"وافي"، والخدمات الإضافية المقدمة والفرص المتاحة لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة من الهيئة، بتقديم منتجاتها العقارية في منصة "سكني"، وتسويق مشاريع البيع على الخارطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منصة "وافي"؛ لتفعيل دور الهيئة في تمكين المنشآت العقارية المصنفة، وتطوير فرص تعاملاتها العقارية.

وصنّفت الهيئة العامة للعقار (1100) منشأة عقارية تلتزم بالعقود الموحدة وتفعّلها في تعاملاتها العقارية كأحد معايير التصنيف، مما يسهم في رفع موثوقية التعاملات العقارية ورفع كفاءة أداء القطاع العقاري.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار تعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المصنّفة بعقد شراكات نوعية، لزيادة فرص الاستثمار في القطاع العقاري، ويمكن للمنشآت العقارية الحصول على التصنيف من خلال منصة التصنيف الإلكترونية https://classification.rega.gov.sa.

وتسعى الهيئة لتعزيز حوكمة القطاع العقاري، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ ليكون القطاع العقاري جاذبًا ويتميّز بالثقة والابتكار.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
04:34 PM

"العقار" تقدم خدمات إضافية لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة

الهيئة عقدت لقاءين اليوم بالتعاون مع برنامجي "سكني" و"وافي"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
189

عقدت الهيئة العامة للعقار اليوم بالتعاون مع برنامجي "سكني" و"وافي" لقاءين تعريفيين عن الخدمات الإضافية المقدمة لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة من الهيئة.

وتضمّن اللقاءان شرحًا تعريفيًا عن برنامجي "سكني" و"وافي"، والخدمات الإضافية المقدمة والفرص المتاحة لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة من الهيئة، بتقديم منتجاتها العقارية في منصة "سكني"، وتسويق مشاريع البيع على الخارطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منصة "وافي"؛ لتفعيل دور الهيئة في تمكين المنشآت العقارية المصنفة، وتطوير فرص تعاملاتها العقارية.

وصنّفت الهيئة العامة للعقار (1100) منشأة عقارية تلتزم بالعقود الموحدة وتفعّلها في تعاملاتها العقارية كأحد معايير التصنيف، مما يسهم في رفع موثوقية التعاملات العقارية ورفع كفاءة أداء القطاع العقاري.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار تعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المصنّفة بعقد شراكات نوعية، لزيادة فرص الاستثمار في القطاع العقاري، ويمكن للمنشآت العقارية الحصول على التصنيف من خلال منصة التصنيف الإلكترونية https://classification.rega.gov.sa.

وتسعى الهيئة لتعزيز حوكمة القطاع العقاري، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ ليكون القطاع العقاري جاذبًا ويتميّز بالثقة والابتكار.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,132
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,783
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,392

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة