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شاهد.. عائلة تكتشف مفاجأة مرعبة داخل سيارتها

انتهى الأمر بعائلة أسترالية كانت تتنزه في كوينزلاند، بالاتصال بالسلطات المسؤولة عن الزواحف، وذلك طلباً للمساعدة، حيث فوجئوا عندما عادوا إلى سيارتهم بثعبان عملاق، معلّق على مرآة السائق.

وتجاوبت السلطات مع استغاثة العائلة، وتعاونت مع شركة متخصصة بالتعامل مع الزواحف، حيث تبيّن لهم دخول الثعبان من نافذة المركبة التي كانت مفتوحة.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن جوش كاسل، الذي تمكّن من اصطياد الثعبان، قوله، إن "هذه الزواحف قادرة على الاختباء في أماكن لا تخطر على بال، إذ يمكنها البقاء تحت غطاء محرك السيارة، ومن ثم دخول السيارات عبر النوافذ والفتحات.

ووفق كاسل؛ فقد بلغ طول الثعبان 4 أقدام، أي ما يعادل متراً ونصفاً تقريباً، وتمّ نقله إلى مركز متخصّص برعاية الزواحف.

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شاهد.. عائلة تكتشف مفاجأة مرعبة داخل سيارتها
سبق

انتهى الأمر بعائلة أسترالية كانت تتنزه في كوينزلاند، بالاتصال بالسلطات المسؤولة عن الزواحف، وذلك طلباً للمساعدة، حيث فوجئوا عندما عادوا إلى سيارتهم بثعبان عملاق، معلّق على مرآة السائق.

وتجاوبت السلطات مع استغاثة العائلة، وتعاونت مع شركة متخصصة بالتعامل مع الزواحف، حيث تبيّن لهم دخول الثعبان من نافذة المركبة التي كانت مفتوحة.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن جوش كاسل، الذي تمكّن من اصطياد الثعبان، قوله، إن "هذه الزواحف قادرة على الاختباء في أماكن لا تخطر على بال، إذ يمكنها البقاء تحت غطاء محرك السيارة، ومن ثم دخول السيارات عبر النوافذ والفتحات.

ووفق كاسل؛ فقد بلغ طول الثعبان 4 أقدام، أي ما يعادل متراً ونصفاً تقريباً، وتمّ نقله إلى مركز متخصّص برعاية الزواحف.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
08:33 AM

شاهد.. عائلة تكتشف مفاجأة مرعبة داخل سيارتها

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
4,012

انتهى الأمر بعائلة أسترالية كانت تتنزه في كوينزلاند، بالاتصال بالسلطات المسؤولة عن الزواحف، وذلك طلباً للمساعدة، حيث فوجئوا عندما عادوا إلى سيارتهم بثعبان عملاق، معلّق على مرآة السائق.

وتجاوبت السلطات مع استغاثة العائلة، وتعاونت مع شركة متخصصة بالتعامل مع الزواحف، حيث تبيّن لهم دخول الثعبان من نافذة المركبة التي كانت مفتوحة.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن جوش كاسل، الذي تمكّن من اصطياد الثعبان، قوله، إن "هذه الزواحف قادرة على الاختباء في أماكن لا تخطر على بال، إذ يمكنها البقاء تحت غطاء محرك السيارة، ومن ثم دخول السيارات عبر النوافذ والفتحات.

ووفق كاسل؛ فقد بلغ طول الثعبان 4 أقدام، أي ما يعادل متراً ونصفاً تقريباً، وتمّ نقله إلى مركز متخصّص برعاية الزواحف.

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