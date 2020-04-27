صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي أنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مواطن يرفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم في تنفيذ أمر منع التجول، وإصراره على عدم مغادرة موقعه، مما استدعى اصطحابه لشرطة محافظة العارضة واستكمال الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

شرطة جازان : القبض على مواطن رفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم في تنفيذ أمر منع التجول بمحافظة العارضة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-27 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي أنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مواطن يرفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم في تنفيذ أمر منع التجول، وإصراره على عدم مغادرة موقعه، مما استدعى اصطحابه لشرطة محافظة العارضة واستكمال الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 04:25 AM

شرطة جازان : القبض على مواطن رفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم في تنفيذ أمر منع التجول بمحافظة العارضة





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي أنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مواطن يرفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم في تنفيذ أمر منع التجول، وإصراره على عدم مغادرة موقعه، مما استدعى اصطحابه لشرطة محافظة العارضة واستكمال الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.