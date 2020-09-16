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"الزعاق": اليوم أول الصفري تتقلب فيه الاجواء استعدادا للشتاء

قال: ينهى فيه عن شرب البارد من السوائل والسباحة بالعراء

قال الباحث الفلكي الدكتور خالد بن صالح الزعاق: اليوم أول موسم الصفري:، ومدته 26 يوماً، وهو موسم تتقلب فيه الأجواء؛ استعداداً لموسم الشتاء القادم، وينهى فيه عن شرب البارد من السوائل والسباحة بالعراء، ويستحسن ضبط درجة التكييف وخاصة في الليل.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": فيه تبدأ الأمراض الموسمية المعتادة كالحساسية ولهذا سمي بالصفري.

الباحث الفلكي الدكتور خالد بن صالح الزعاق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزعاق": اليوم أول الصفري تتقلب فيه الاجواء استعدادا للشتاء
سبق

قال الباحث الفلكي الدكتور خالد بن صالح الزعاق: اليوم أول موسم الصفري:، ومدته 26 يوماً، وهو موسم تتقلب فيه الأجواء؛ استعداداً لموسم الشتاء القادم، وينهى فيه عن شرب البارد من السوائل والسباحة بالعراء، ويستحسن ضبط درجة التكييف وخاصة في الليل.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": فيه تبدأ الأمراض الموسمية المعتادة كالحساسية ولهذا سمي بالصفري.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
03:46 PM

"الزعاق": اليوم أول الصفري تتقلب فيه الاجواء استعدادا للشتاء

قال: ينهى فيه عن شرب البارد من السوائل والسباحة بالعراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث الفلكي الدكتور خالد بن صالح الزعاق: اليوم أول موسم الصفري:، ومدته 26 يوماً، وهو موسم تتقلب فيه الأجواء؛ استعداداً لموسم الشتاء القادم، وينهى فيه عن شرب البارد من السوائل والسباحة بالعراء، ويستحسن ضبط درجة التكييف وخاصة في الليل.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": فيه تبدأ الأمراض الموسمية المعتادة كالحساسية ولهذا سمي بالصفري.

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