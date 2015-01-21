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"فلكية جدة": سماء السعودية تشهد اقتران كوكبي الزهرة والمشتري.. فجر غد

سيفصل بينهما 2.4 درجة في منظر خلاب يمكن مشاهدته بالعين المجردة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد فجر غدا الثلاثاء، وقوع كوكبي الزهرة "رمز الحب" والمشتري "ملك الكواكب"، بالقرب من بعضهما في قبة السماء بحالة اقتران، حيث يفصل بينهما 2.4 درجة في منظر خلاب مُشاهد بالعين المجردة، باتجاه الأفق الشرقي، قبل شروق الشمس ويكون بالقرب منهما نجم قلب العقرب.

وأضاف: يجب معرفة أن الزهرة والمشتري ليسا قريبين من بعضها في الفضاء، ولكنهما يظهران كذلك لأنهما يقعان سويا على نفس خط الرؤية بالنسبة لنا، فالمشتري يبعد نحو سبعة مرات ونصف من الكرة الأرضية مقارنة بالزهرة.

وتابع: يُعتبر الاقتران بين الزهرة والمشتري واحداً من أجمل المنظار السماوية؛ نظراً لأن هذين الكوكبين في غاية السطوع واللمعان، ويمكن بسهولة التفريق بينهما، حيث سيقع الزهرة إلى أعلى يسار المشتري، وسيلاحظ أن الزهرة أكثر سطوعاً من المشتري.

وأكمل "أبوزاهرة": بشكل عام فإن اقتران الزهرة والمشتري يحدث مرة في كل عام، ولكن هذه السنة 2019 يوجد اقترانان، حيث سيحدث الاقتران الثاني في سماء المساء في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل 2019.

واختتم: ليس كل اقترانات المشتري والزهرة متماثلة؛ فالاقتران فجر الثلاثاء 22 يناير سيكون الأفضل لأن كوكب الزهرة سيقع بزاوية 46 درجة غرب الشمس، وبعد اقتران الزهرة والمشتري فجر الثلاثاء، سيلاحظ أن المشتري يرتفع عالياً في السماء في حين أن الزهرة يغطس باتجاه الأفق الشرقي تدريجياً يوماً بعد يوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": سماء السعودية تشهد اقتران كوكبي الزهرة والمشتري.. فجر غد
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد فجر غدا الثلاثاء، وقوع كوكبي الزهرة "رمز الحب" والمشتري "ملك الكواكب"، بالقرب من بعضهما في قبة السماء بحالة اقتران، حيث يفصل بينهما 2.4 درجة في منظر خلاب مُشاهد بالعين المجردة، باتجاه الأفق الشرقي، قبل شروق الشمس ويكون بالقرب منهما نجم قلب العقرب.

وأضاف: يجب معرفة أن الزهرة والمشتري ليسا قريبين من بعضها في الفضاء، ولكنهما يظهران كذلك لأنهما يقعان سويا على نفس خط الرؤية بالنسبة لنا، فالمشتري يبعد نحو سبعة مرات ونصف من الكرة الأرضية مقارنة بالزهرة.

وتابع: يُعتبر الاقتران بين الزهرة والمشتري واحداً من أجمل المنظار السماوية؛ نظراً لأن هذين الكوكبين في غاية السطوع واللمعان، ويمكن بسهولة التفريق بينهما، حيث سيقع الزهرة إلى أعلى يسار المشتري، وسيلاحظ أن الزهرة أكثر سطوعاً من المشتري.

وأكمل "أبوزاهرة": بشكل عام فإن اقتران الزهرة والمشتري يحدث مرة في كل عام، ولكن هذه السنة 2019 يوجد اقترانان، حيث سيحدث الاقتران الثاني في سماء المساء في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل 2019.

واختتم: ليس كل اقترانات المشتري والزهرة متماثلة؛ فالاقتران فجر الثلاثاء 22 يناير سيكون الأفضل لأن كوكب الزهرة سيقع بزاوية 46 درجة غرب الشمس، وبعد اقتران الزهرة والمشتري فجر الثلاثاء، سيلاحظ أن المشتري يرتفع عالياً في السماء في حين أن الزهرة يغطس باتجاه الأفق الشرقي تدريجياً يوماً بعد يوم.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
06:53 PM

"فلكية جدة": سماء السعودية تشهد اقتران كوكبي الزهرة والمشتري.. فجر غد

سيفصل بينهما 2.4 درجة في منظر خلاب يمكن مشاهدته بالعين المجردة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد فجر غدا الثلاثاء، وقوع كوكبي الزهرة "رمز الحب" والمشتري "ملك الكواكب"، بالقرب من بعضهما في قبة السماء بحالة اقتران، حيث يفصل بينهما 2.4 درجة في منظر خلاب مُشاهد بالعين المجردة، باتجاه الأفق الشرقي، قبل شروق الشمس ويكون بالقرب منهما نجم قلب العقرب.

وأضاف: يجب معرفة أن الزهرة والمشتري ليسا قريبين من بعضها في الفضاء، ولكنهما يظهران كذلك لأنهما يقعان سويا على نفس خط الرؤية بالنسبة لنا، فالمشتري يبعد نحو سبعة مرات ونصف من الكرة الأرضية مقارنة بالزهرة.

وتابع: يُعتبر الاقتران بين الزهرة والمشتري واحداً من أجمل المنظار السماوية؛ نظراً لأن هذين الكوكبين في غاية السطوع واللمعان، ويمكن بسهولة التفريق بينهما، حيث سيقع الزهرة إلى أعلى يسار المشتري، وسيلاحظ أن الزهرة أكثر سطوعاً من المشتري.

وأكمل "أبوزاهرة": بشكل عام فإن اقتران الزهرة والمشتري يحدث مرة في كل عام، ولكن هذه السنة 2019 يوجد اقترانان، حيث سيحدث الاقتران الثاني في سماء المساء في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل 2019.

واختتم: ليس كل اقترانات المشتري والزهرة متماثلة؛ فالاقتران فجر الثلاثاء 22 يناير سيكون الأفضل لأن كوكب الزهرة سيقع بزاوية 46 درجة غرب الشمس، وبعد اقتران الزهرة والمشتري فجر الثلاثاء، سيلاحظ أن المشتري يرتفع عالياً في السماء في حين أن الزهرة يغطس باتجاه الأفق الشرقي تدريجياً يوماً بعد يوم.

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