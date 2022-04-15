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"صحة الشرقية": 19 معيارًا لتقييم سكن العمالة لضمان عدم تفشّي كورونا

بناء على توجيهات أمير المنطقة وباشرت اللجنة التي شكّلتها الإمارة

باشرت اللجنة التي شكلتها إمارة المنطقة الشرقية لمتابعة وتقييم مقرّات سكن العمالة الوافدة، لمعرفة مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، عملها في الأماكن التي يقع فيها مقرات سكن العمالة الوافدة بالمنطقة.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، أن تشكيل اللجنة جاء بقرار من وزارة الداخلية، وهي مكونة من عدة مجموعات "كل مجموعة تضم عضواً من وزارة الصحة، وعضواً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضواً من وزارة التجارة، وعضواً من وزارة الصناعة، وعضوًا من أمانة الشرقية".

وأضافت أن اللجنة باشرت زيارة مقرّات سكن العمالة الوافدة في المناطق، وهي تعمل وفق آلية عمل محدّدة، تضمّ 19 معياراً صحيّاً مهمّاً في تقييم اشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية في سكن العمالة، بما يضمن عدم تفشي وباء كورونا في الأوساط العمالية".

وشدّدت على أهمية وجود نظام أو جهاز تطهير للعمال عند الدخول والخروج من السكن، ووجود نقطة فحص لجميع العاملين داخل مسكنهم عند الدخول والخروج، وتوفر مطهر اليدين، على أن يكون موزعاً في جميع الغرف ودورات المياه وجميع أرجاء المسكن، بما في ذلك المداخل والممرات، كما نشدد على أن يحتوي مطهر اليدين على نسبة بين 60 إلى 95 من الكحول، ومطابق للمواصفات المعتمدة من وزارة الصحة، مع توفر الصابون في دورات المياه، ومطهرات الأسطح المطابقة للمواصفات".

وتابعت: "من ضمن المعايير التي تهتم بها اللجنة أيضًا: منع الزحام داخل غرف السكن، وضمان التباعد الاجتماعي، ويتحقق هذا الأمر بأن يكون نصيب كل عامل في غرفة السكن 12 متراً مربعاً، إلى جانب أن يكون عدد دورات المياه مناسباً لعدد العمال، بحيث تتوفر دورة مياه لكل خمسة موظفين على الأكثر".

وأبانت أن "أعضاء اللجنة يركزون على أهمية وجود الملصقات والمنشورات التوعوية في جميع الممرات والمداخل والصالات الرسمية، والتعاقد مع شركة خاصة لتنظيف السكن ونقل النفايات، وشركة أخرى لمكافحة الآفات والفئران، مع وجود حراس أمن".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الشرقية": 19 معيارًا لتقييم سكن العمالة لضمان عدم تفشّي كورونا
سبق

باشرت اللجنة التي شكلتها إمارة المنطقة الشرقية لمتابعة وتقييم مقرّات سكن العمالة الوافدة، لمعرفة مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، عملها في الأماكن التي يقع فيها مقرات سكن العمالة الوافدة بالمنطقة.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، أن تشكيل اللجنة جاء بقرار من وزارة الداخلية، وهي مكونة من عدة مجموعات "كل مجموعة تضم عضواً من وزارة الصحة، وعضواً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضواً من وزارة التجارة، وعضواً من وزارة الصناعة، وعضوًا من أمانة الشرقية".

وأضافت أن اللجنة باشرت زيارة مقرّات سكن العمالة الوافدة في المناطق، وهي تعمل وفق آلية عمل محدّدة، تضمّ 19 معياراً صحيّاً مهمّاً في تقييم اشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية في سكن العمالة، بما يضمن عدم تفشي وباء كورونا في الأوساط العمالية".

وشدّدت على أهمية وجود نظام أو جهاز تطهير للعمال عند الدخول والخروج من السكن، ووجود نقطة فحص لجميع العاملين داخل مسكنهم عند الدخول والخروج، وتوفر مطهر اليدين، على أن يكون موزعاً في جميع الغرف ودورات المياه وجميع أرجاء المسكن، بما في ذلك المداخل والممرات، كما نشدد على أن يحتوي مطهر اليدين على نسبة بين 60 إلى 95 من الكحول، ومطابق للمواصفات المعتمدة من وزارة الصحة، مع توفر الصابون في دورات المياه، ومطهرات الأسطح المطابقة للمواصفات".

وتابعت: "من ضمن المعايير التي تهتم بها اللجنة أيضًا: منع الزحام داخل غرف السكن، وضمان التباعد الاجتماعي، ويتحقق هذا الأمر بأن يكون نصيب كل عامل في غرفة السكن 12 متراً مربعاً، إلى جانب أن يكون عدد دورات المياه مناسباً لعدد العمال، بحيث تتوفر دورة مياه لكل خمسة موظفين على الأكثر".

وأبانت أن "أعضاء اللجنة يركزون على أهمية وجود الملصقات والمنشورات التوعوية في جميع الممرات والمداخل والصالات الرسمية، والتعاقد مع شركة خاصة لتنظيف السكن ونقل النفايات، وشركة أخرى لمكافحة الآفات والفئران، مع وجود حراس أمن".

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
06:21 PM

"صحة الشرقية": 19 معيارًا لتقييم سكن العمالة لضمان عدم تفشّي كورونا

بناء على توجيهات أمير المنطقة وباشرت اللجنة التي شكّلتها الإمارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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باشرت اللجنة التي شكلتها إمارة المنطقة الشرقية لمتابعة وتقييم مقرّات سكن العمالة الوافدة، لمعرفة مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، عملها في الأماكن التي يقع فيها مقرات سكن العمالة الوافدة بالمنطقة.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، أن تشكيل اللجنة جاء بقرار من وزارة الداخلية، وهي مكونة من عدة مجموعات "كل مجموعة تضم عضواً من وزارة الصحة، وعضواً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضواً من وزارة التجارة، وعضواً من وزارة الصناعة، وعضوًا من أمانة الشرقية".

وأضافت أن اللجنة باشرت زيارة مقرّات سكن العمالة الوافدة في المناطق، وهي تعمل وفق آلية عمل محدّدة، تضمّ 19 معياراً صحيّاً مهمّاً في تقييم اشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية في سكن العمالة، بما يضمن عدم تفشي وباء كورونا في الأوساط العمالية".

وشدّدت على أهمية وجود نظام أو جهاز تطهير للعمال عند الدخول والخروج من السكن، ووجود نقطة فحص لجميع العاملين داخل مسكنهم عند الدخول والخروج، وتوفر مطهر اليدين، على أن يكون موزعاً في جميع الغرف ودورات المياه وجميع أرجاء المسكن، بما في ذلك المداخل والممرات، كما نشدد على أن يحتوي مطهر اليدين على نسبة بين 60 إلى 95 من الكحول، ومطابق للمواصفات المعتمدة من وزارة الصحة، مع توفر الصابون في دورات المياه، ومطهرات الأسطح المطابقة للمواصفات".

وتابعت: "من ضمن المعايير التي تهتم بها اللجنة أيضًا: منع الزحام داخل غرف السكن، وضمان التباعد الاجتماعي، ويتحقق هذا الأمر بأن يكون نصيب كل عامل في غرفة السكن 12 متراً مربعاً، إلى جانب أن يكون عدد دورات المياه مناسباً لعدد العمال، بحيث تتوفر دورة مياه لكل خمسة موظفين على الأكثر".

وأبانت أن "أعضاء اللجنة يركزون على أهمية وجود الملصقات والمنشورات التوعوية في جميع الممرات والمداخل والصالات الرسمية، والتعاقد مع شركة خاصة لتنظيف السكن ونقل النفايات، وشركة أخرى لمكافحة الآفات والفئران، مع وجود حراس أمن".

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