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"التعليم" تعتمد تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية

في مواد لغتي والرياضيات والعلوم

اعتمدت وزارة التعليم تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية؛ انطلاقاً من أهمية تعزيز مهارات الطلبة في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وذلك بعد استئناف الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مطلع الأسبوع الحالي.
ووجهت الوزارة جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتخصيص الحصص الدراسية الإضافية في الخطة الدراسية لمواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم؛ لتعزيز مهارات مواد: (لغتي للصفوف الأولية، لغتي الجميلة للصفوف العليا، الرياضيات، العلوم)، إلى جانب تصنيف الطلاب والطالبات إلى ثلاثة مستويات (دون المتوسط، متوسط، فوق المتوسط)، بناءً على الاختبارات التشخيصية، ومتابعة ذلك من قبل مديري ومديرات المدارس ومشرفي ومشرفات التخصصات المحددة في البرنامج.
وأكدت وزارة التعليم أهمية الاستفادة من حقيبة المعلم للأنشطة الصفية (الأنشطة الإثرائية)، ودليل التقويم، وأسئلة التفكير العليا الواردة في كتاب الطالب، وكذلك دليل المعلم في مادتَي الرياضيات والعلوم، وبنك الأسئلة في منصة (مدرستي)، والأسئلة المفسوحة للاختبارات الدولية، إلى جانب تدريس بقية المواد الدراسية في المرحلة الابتدائية وفق المحتوى المركز (القرآن الكريم - الدراسات الإسلامية - الدراسات الاجتماعية - المهارات الرقمية - التربية الفنية - التربية البدنية - اللغة الإنجليزية)، بما يتناسب مع الخطة الدراسية المعدّلة.
وتتضمن خطة تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية تخصـيص 5 إلى 10 دقائق في الحصص الدراسية في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم لتعزيز المهارات القرائية والكتابية، وتخصيص حصص التعليم الإلكتروني لتدريب الطلاب والطالبات على المهارات الأساسية وفق الأنشطة الإثرائية، إضافة إلى توظيف عنصر الاختبارات في عملية إعداد الدروس بمنصة (مدرستي) في كل درس لإدراج تطبيقات تقيس المهارات الأساسية.
وأشارت الوزارة إلى توجيه إدارات أو أقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات بتنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلبة المرحلة الابتدائية بفاعلية، وقياس نتائجه، ومتابعة عمليات التنفيذ والتقويم كافة، التي يقوم فيها المعلم وإدارة المدرسة ومكاتب التعليم وإدارات وأقسام الإشراف التربوي وإدارات التعليم بأدوار معينة في تنفيذ البرنامج وقياس نواتجه.

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"التعليم" تعتمد تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية
سبق

اعتمدت وزارة التعليم تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية؛ انطلاقاً من أهمية تعزيز مهارات الطلبة في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وذلك بعد استئناف الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مطلع الأسبوع الحالي.
ووجهت الوزارة جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتخصيص الحصص الدراسية الإضافية في الخطة الدراسية لمواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم؛ لتعزيز مهارات مواد: (لغتي للصفوف الأولية، لغتي الجميلة للصفوف العليا، الرياضيات، العلوم)، إلى جانب تصنيف الطلاب والطالبات إلى ثلاثة مستويات (دون المتوسط، متوسط، فوق المتوسط)، بناءً على الاختبارات التشخيصية، ومتابعة ذلك من قبل مديري ومديرات المدارس ومشرفي ومشرفات التخصصات المحددة في البرنامج.
وأكدت وزارة التعليم أهمية الاستفادة من حقيبة المعلم للأنشطة الصفية (الأنشطة الإثرائية)، ودليل التقويم، وأسئلة التفكير العليا الواردة في كتاب الطالب، وكذلك دليل المعلم في مادتَي الرياضيات والعلوم، وبنك الأسئلة في منصة (مدرستي)، والأسئلة المفسوحة للاختبارات الدولية، إلى جانب تدريس بقية المواد الدراسية في المرحلة الابتدائية وفق المحتوى المركز (القرآن الكريم - الدراسات الإسلامية - الدراسات الاجتماعية - المهارات الرقمية - التربية الفنية - التربية البدنية - اللغة الإنجليزية)، بما يتناسب مع الخطة الدراسية المعدّلة.
وتتضمن خطة تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية تخصـيص 5 إلى 10 دقائق في الحصص الدراسية في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم لتعزيز المهارات القرائية والكتابية، وتخصيص حصص التعليم الإلكتروني لتدريب الطلاب والطالبات على المهارات الأساسية وفق الأنشطة الإثرائية، إضافة إلى توظيف عنصر الاختبارات في عملية إعداد الدروس بمنصة (مدرستي) في كل درس لإدراج تطبيقات تقيس المهارات الأساسية.
وأشارت الوزارة إلى توجيه إدارات أو أقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات بتنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلبة المرحلة الابتدائية بفاعلية، وقياس نتائجه، ومتابعة عمليات التنفيذ والتقويم كافة، التي يقوم فيها المعلم وإدارة المدرسة ومكاتب التعليم وإدارات وأقسام الإشراف التربوي وإدارات التعليم بأدوار معينة في تنفيذ البرنامج وقياس نواتجه.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
05:47 PM
اخر تعديل
25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
11:30 PM

"التعليم" تعتمد تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية

في مواد لغتي والرياضيات والعلوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمدت وزارة التعليم تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية؛ انطلاقاً من أهمية تعزيز مهارات الطلبة في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وذلك بعد استئناف الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مطلع الأسبوع الحالي.
ووجهت الوزارة جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتخصيص الحصص الدراسية الإضافية في الخطة الدراسية لمواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم؛ لتعزيز مهارات مواد: (لغتي للصفوف الأولية، لغتي الجميلة للصفوف العليا، الرياضيات، العلوم)، إلى جانب تصنيف الطلاب والطالبات إلى ثلاثة مستويات (دون المتوسط، متوسط، فوق المتوسط)، بناءً على الاختبارات التشخيصية، ومتابعة ذلك من قبل مديري ومديرات المدارس ومشرفي ومشرفات التخصصات المحددة في البرنامج.
وأكدت وزارة التعليم أهمية الاستفادة من حقيبة المعلم للأنشطة الصفية (الأنشطة الإثرائية)، ودليل التقويم، وأسئلة التفكير العليا الواردة في كتاب الطالب، وكذلك دليل المعلم في مادتَي الرياضيات والعلوم، وبنك الأسئلة في منصة (مدرستي)، والأسئلة المفسوحة للاختبارات الدولية، إلى جانب تدريس بقية المواد الدراسية في المرحلة الابتدائية وفق المحتوى المركز (القرآن الكريم - الدراسات الإسلامية - الدراسات الاجتماعية - المهارات الرقمية - التربية الفنية - التربية البدنية - اللغة الإنجليزية)، بما يتناسب مع الخطة الدراسية المعدّلة.
وتتضمن خطة تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية تخصـيص 5 إلى 10 دقائق في الحصص الدراسية في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم لتعزيز المهارات القرائية والكتابية، وتخصيص حصص التعليم الإلكتروني لتدريب الطلاب والطالبات على المهارات الأساسية وفق الأنشطة الإثرائية، إضافة إلى توظيف عنصر الاختبارات في عملية إعداد الدروس بمنصة (مدرستي) في كل درس لإدراج تطبيقات تقيس المهارات الأساسية.
وأشارت الوزارة إلى توجيه إدارات أو أقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات بتنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلبة المرحلة الابتدائية بفاعلية، وقياس نتائجه، ومتابعة عمليات التنفيذ والتقويم كافة، التي يقوم فيها المعلم وإدارة المدرسة ومكاتب التعليم وإدارات وأقسام الإشراف التربوي وإدارات التعليم بأدوار معينة في تنفيذ البرنامج وقياس نواتجه.

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