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مقتل مسؤولين أمنيين في تفجير انتحاري في العاصمة الصومالية

انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه أمام بوابة مركز شرطة وابري

قتل فردان من الشرطة وأصيب آخرون اليوم في تفجير انتحاري قرب مركز للشرطة بالعاصمة الصومالية مقديشو.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه أمام بوابة مركز شرطة وابري، مما أسفر عن مصرع قائد المركز ومسؤول أمني آخر.
وقالت قيادة الشرطة الصومالية في تصريح إعلامي إن أربعة آخرين من المارة قتلوا في التفجير الإرهابي.

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مقتل مسؤولين أمنيين في تفجير انتحاري في العاصمة الصومالية
سبق

قتل فردان من الشرطة وأصيب آخرون اليوم في تفجير انتحاري قرب مركز للشرطة بالعاصمة الصومالية مقديشو.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه أمام بوابة مركز شرطة وابري، مما أسفر عن مصرع قائد المركز ومسؤول أمني آخر.
وقالت قيادة الشرطة الصومالية في تصريح إعلامي إن أربعة آخرين من المارة قتلوا في التفجير الإرهابي.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
10:16 AM

مقتل مسؤولين أمنيين في تفجير انتحاري في العاصمة الصومالية

انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه أمام بوابة مركز شرطة وابري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مقديشو
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قتل فردان من الشرطة وأصيب آخرون اليوم في تفجير انتحاري قرب مركز للشرطة بالعاصمة الصومالية مقديشو.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه أمام بوابة مركز شرطة وابري، مما أسفر عن مصرع قائد المركز ومسؤول أمني آخر.
وقالت قيادة الشرطة الصومالية في تصريح إعلامي إن أربعة آخرين من المارة قتلوا في التفجير الإرهابي.

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