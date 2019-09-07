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6 فوائد لزيت السمك يصفها مختص بالعقاقير.. تعرّف عليها

من أغنى الزيوت الطبيعية بفيتاميني (أ) و (د)

أكد أستاذ مختص في علم العقاقير، أن لزيت السمك فوائد عديدة منها: أنه مفيد لنمو وتغذية المخ، ومساعد في تخفيض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول، ومقوٍ للنظر، ومفيد لعلاج التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

وأضاف الدكتور جابر القحطاني، أن زيت السمك مفيد لحالات الاكتئاب والنوبات القلبية والذبحة الصدرية والربو، ومصدر مهم للأحماض الدهنية الأساسية.

وأشار بأن زيت السمك يحتوي على العديد من الحموض الدهنية غير المشبعة بالهيدروجين التي تصل نسبتها إلى 60% من مجموع الأحماض الدهنية، كما يحتوي على عدد من الحموض الدهنية المشبعة بالهيدروجين تصل نسبتها إلى حوالي 22% من مجمل الحموض الدهنية.

وأردف بأن زيت السمك من أغنى الزيوت الطبيعية بفيتاميني (أ، د) وفقير جداً في فيتامين 5 .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 فوائد لزيت السمك يصفها مختص بالعقاقير.. تعرّف عليها
سبق

أكد أستاذ مختص في علم العقاقير، أن لزيت السمك فوائد عديدة منها: أنه مفيد لنمو وتغذية المخ، ومساعد في تخفيض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول، ومقوٍ للنظر، ومفيد لعلاج التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

وأضاف الدكتور جابر القحطاني، أن زيت السمك مفيد لحالات الاكتئاب والنوبات القلبية والذبحة الصدرية والربو، ومصدر مهم للأحماض الدهنية الأساسية.

وأشار بأن زيت السمك يحتوي على العديد من الحموض الدهنية غير المشبعة بالهيدروجين التي تصل نسبتها إلى 60% من مجموع الأحماض الدهنية، كما يحتوي على عدد من الحموض الدهنية المشبعة بالهيدروجين تصل نسبتها إلى حوالي 22% من مجمل الحموض الدهنية.

وأردف بأن زيت السمك من أغنى الزيوت الطبيعية بفيتاميني (أ، د) وفقير جداً في فيتامين 5 .

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
07:15 PM

6 فوائد لزيت السمك يصفها مختص بالعقاقير.. تعرّف عليها

من أغنى الزيوت الطبيعية بفيتاميني (أ) و (د)

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فهد الغبيوي - الرياض
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أكد أستاذ مختص في علم العقاقير، أن لزيت السمك فوائد عديدة منها: أنه مفيد لنمو وتغذية المخ، ومساعد في تخفيض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول، ومقوٍ للنظر، ومفيد لعلاج التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

وأضاف الدكتور جابر القحطاني، أن زيت السمك مفيد لحالات الاكتئاب والنوبات القلبية والذبحة الصدرية والربو، ومصدر مهم للأحماض الدهنية الأساسية.

وأشار بأن زيت السمك يحتوي على العديد من الحموض الدهنية غير المشبعة بالهيدروجين التي تصل نسبتها إلى 60% من مجموع الأحماض الدهنية، كما يحتوي على عدد من الحموض الدهنية المشبعة بالهيدروجين تصل نسبتها إلى حوالي 22% من مجمل الحموض الدهنية.

وأردف بأن زيت السمك من أغنى الزيوت الطبيعية بفيتاميني (أ، د) وفقير جداً في فيتامين 5 .

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