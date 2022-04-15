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الصحة التركية: تسجيل 115 وفاة و4281 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الإصابات يصل إلى 69392

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 115 وفاة، و4281 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات 24 الأخيرة، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1518، والإصابات إلى 69392.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 5674، إثر تماثل 875 مريضًا جديدًا للشفاء.

ولفت قوجة إلى أن عدد الإصابات والمرضى الذين يحتاجون إلى التنفس الاصطناعي والعناية المركزة يميل إلى الثبات. وفقًا لسكاي نيوز.

فيروس كورونا الجديد

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الصحة التركية: تسجيل 115 وفاة و4281 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 115 وفاة، و4281 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات 24 الأخيرة، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1518، والإصابات إلى 69392.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 5674، إثر تماثل 875 مريضًا جديدًا للشفاء.

ولفت قوجة إلى أن عدد الإصابات والمرضى الذين يحتاجون إلى التنفس الاصطناعي والعناية المركزة يميل إلى الثبات. وفقًا لسكاي نيوز.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:35 PM

الصحة التركية: تسجيل 115 وفاة و4281 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الإصابات يصل إلى 69392

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 115 وفاة، و4281 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات 24 الأخيرة، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1518، والإصابات إلى 69392.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 5674، إثر تماثل 875 مريضًا جديدًا للشفاء.

ولفت قوجة إلى أن عدد الإصابات والمرضى الذين يحتاجون إلى التنفس الاصطناعي والعناية المركزة يميل إلى الثبات. وفقًا لسكاي نيوز.

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