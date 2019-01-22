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شاهد.. جمعية الدعوة والإرشاد تُقيم الملتقى الرابع للمسلمين الجدد بمحافظة ينبع

تم خلال الحفل تلقين عدد من أفراد الجاليات الشهادة إعلانًا بدخولهم الإسلام

نظّمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع، مساء أمس، الحفل السنوي للمسلمين الجدد بقاعة الأميرات، بحضور رئيس الغرفة التجارية بينبع أحمد الشغدلي، ومدير التعليم بالمحافظة سليم العطوي، وعدد من الأعيان ورعاة الحفل.

من جهته عبّر رئيس الجمعية الدكتور عبدالله النزاوي، عن سعادته بهذه المناسبة مضيفًا أنه في كل عام تثمر جهود الجمعية بدخول عدد من أفراد الجاليات للإسلام.

وبيّن "النزاوي" أن هذا الملتقى يُعقد سنويًّا، ويهدف للترحيب بالمسلمين الجدد وهي من المناسبات التي تعكس الأدوار المباركة التي تقوم بها الجمعية مع الجاليات؛ توعيةً ودعوة للإسلام بعدد من الخطوات، أما التواصل المباشر فيكون عبر دعاة المكتب وهم من جنسيات مختلفة لمخاطبة الجاليات بلغاتها المختلفة أو عبر التعليم.

وتَضمنت فعاليات الملتقى عرضًا مرئيًّا عن إنجازات الجمعية التي تناولت جهود الرعاة والمتعاونين في إنجاح مشاريعها الخيرية ومجالاتها الدعوية.

وعبّر عدد من المسلمين الجدد عن سعادتهم بهذه المناسبة ودخولهم الإسلام، مقدمين شكرهم للجمعية على دورها وجهودها مع الجاليات في توعيتهم.

وتم خلال الحفل تلقين عدد من أفراد الجاليات الشهادة؛ إعلانًا بدخولهم الإسلام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جمعية الدعوة والإرشاد تُقيم الملتقى الرابع للمسلمين الجدد بمحافظة ينبع
سبق

نظّمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع، مساء أمس، الحفل السنوي للمسلمين الجدد بقاعة الأميرات، بحضور رئيس الغرفة التجارية بينبع أحمد الشغدلي، ومدير التعليم بالمحافظة سليم العطوي، وعدد من الأعيان ورعاة الحفل.

من جهته عبّر رئيس الجمعية الدكتور عبدالله النزاوي، عن سعادته بهذه المناسبة مضيفًا أنه في كل عام تثمر جهود الجمعية بدخول عدد من أفراد الجاليات للإسلام.

وبيّن "النزاوي" أن هذا الملتقى يُعقد سنويًّا، ويهدف للترحيب بالمسلمين الجدد وهي من المناسبات التي تعكس الأدوار المباركة التي تقوم بها الجمعية مع الجاليات؛ توعيةً ودعوة للإسلام بعدد من الخطوات، أما التواصل المباشر فيكون عبر دعاة المكتب وهم من جنسيات مختلفة لمخاطبة الجاليات بلغاتها المختلفة أو عبر التعليم.

وتَضمنت فعاليات الملتقى عرضًا مرئيًّا عن إنجازات الجمعية التي تناولت جهود الرعاة والمتعاونين في إنجاح مشاريعها الخيرية ومجالاتها الدعوية.

وعبّر عدد من المسلمين الجدد عن سعادتهم بهذه المناسبة ودخولهم الإسلام، مقدمين شكرهم للجمعية على دورها وجهودها مع الجاليات في توعيتهم.

وتم خلال الحفل تلقين عدد من أفراد الجاليات الشهادة؛ إعلانًا بدخولهم الإسلام.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
03:40 PM

شاهد.. جمعية الدعوة والإرشاد تُقيم الملتقى الرابع للمسلمين الجدد بمحافظة ينبع

تم خلال الحفل تلقين عدد من أفراد الجاليات الشهادة إعلانًا بدخولهم الإسلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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نظّمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع، مساء أمس، الحفل السنوي للمسلمين الجدد بقاعة الأميرات، بحضور رئيس الغرفة التجارية بينبع أحمد الشغدلي، ومدير التعليم بالمحافظة سليم العطوي، وعدد من الأعيان ورعاة الحفل.

من جهته عبّر رئيس الجمعية الدكتور عبدالله النزاوي، عن سعادته بهذه المناسبة مضيفًا أنه في كل عام تثمر جهود الجمعية بدخول عدد من أفراد الجاليات للإسلام.

وبيّن "النزاوي" أن هذا الملتقى يُعقد سنويًّا، ويهدف للترحيب بالمسلمين الجدد وهي من المناسبات التي تعكس الأدوار المباركة التي تقوم بها الجمعية مع الجاليات؛ توعيةً ودعوة للإسلام بعدد من الخطوات، أما التواصل المباشر فيكون عبر دعاة المكتب وهم من جنسيات مختلفة لمخاطبة الجاليات بلغاتها المختلفة أو عبر التعليم.

وتَضمنت فعاليات الملتقى عرضًا مرئيًّا عن إنجازات الجمعية التي تناولت جهود الرعاة والمتعاونين في إنجاح مشاريعها الخيرية ومجالاتها الدعوية.

وعبّر عدد من المسلمين الجدد عن سعادتهم بهذه المناسبة ودخولهم الإسلام، مقدمين شكرهم للجمعية على دورها وجهودها مع الجاليات في توعيتهم.

وتم خلال الحفل تلقين عدد من أفراد الجاليات الشهادة؛ إعلانًا بدخولهم الإسلام.

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