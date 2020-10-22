كورونا في 6 دول.. المكسيك تسجل 522 وفاة جديدة وأرقامًا قياسية في الإصابات بألمانيا وأعلى معدل بكوريا

252 إصابة جديدة بالجزائر و25 في السنغال و16 بمالي

سجلت ألمانيا زيادة قياسية لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، بلغت 11287 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية صباح اليوم الخميس، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في ألمانيا بلغت 392049 ألف حالة؛ مشيرًا إلى تسجيل 30 حالة وفاة أمس، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا إلى 9905 حالات.

المكسيك:

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيلها 522 حالة وفاة و6845 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد، وصل إلى 87415 حالة؛ بينما بلغت حصيلة المصابين 867 ألفًا و559 حالة.

وأوضحت السلطات المكسيكية أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا قد يكون أكبر من عدد الحالات المؤكدة رسميًّا.

وتحتل المكسيك المركز الرابع عالميًّا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند. وهي أيضًا ضمن الدول العشر التي سجلت أكبر أعداد الإصابات بكورونا في العالم.

كوريا الجنوبية

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية حاجز الـ100 إصابة، حسب ما أعلنته السلطات الصحية صباح اليوم الخميس.

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 121 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 25543 حالة.

وسجلت كوريا الجنوبية 3 حالات وفاة أمس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 453.

الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وقال الناطق باسم لجنة متابعة ورصد وباء كوفيد-19، الدكتور جمال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي: إن اللجنة سجلت 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة اليوم إلى 55.081 إصابة، بالإضافة إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة في الجزائر إلى 1880 وفاة.

من جهة أخرى، أشار فورار إلى تماثل 136 مريضًا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 38482 حالة، فيما يرقد 37 مريضًا حاليًا في العناية المركزة.

مالي

أعلنت وزارة الصحة في مالي خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي قد بلغ 3423 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 شخصًا.

السنغال

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال بلغ 15 ألفًا و484 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 321 شخصًا.