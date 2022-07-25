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"صيفي تعليم جازان" تتفقد مراكز التدريب بالحد الجنوبي

للاطلاع على الخدمات المقدمة للمتدربين

تفقد أعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع ‫التدريب الصيفي بتعليم جازان، اليوم، مقرات التدريب الصيفي بالحد الجنوبي، بمكتبي تعليم صامطة، وتعليم المسارحة والحرث.

وضمت اللجنة مدير إدارة التدريب والابتعاث، محمد عريشي، ومدير مكتب وسط جيزان، يحيى أبوهادي، ومدير مكتب أبوعريش، الدكتور حسن خضي، ورئيس الشؤون التعليمية بمكتب المسارحة والحرث، موسى قوفشي.

واستمع أعضاء اللجنة لشرح من مديري مراكز التدريب عن الدورات المقامة وعناوينها وأهدافها والخبرات التي يتمتع بها المدربون وعدد المسجلين فيها، ‫واطلعوا على مقرات التدريب وتجهيزاتها ومرافقها والخدمات المقدمة للمتدربين، كما استمعوا لمقترحات المتدربين وملاحظاتهم لتطوير العمل مستقبلاً وتحقيق الهدف المنشود من هذه الدورات.

ونقل أعضاء اللجنة تحيات مدير التعليم للمتدربين وتقديره لهم لحرصهم على استثمار أوقات الإجازة بما يعود بالنفع على العملية التعليمية ويرتقي بها، مؤكدين حرص مدير التعليم، على توفير البيئة التدريبية المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه البرامج، مقدمين الشكر لجميع المدربين والمتدربين والعاملين بمراكز التدريب.

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"صيفي تعليم جازان" تتفقد مراكز التدريب بالحد الجنوبي
سبق

تفقد أعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع ‫التدريب الصيفي بتعليم جازان، اليوم، مقرات التدريب الصيفي بالحد الجنوبي، بمكتبي تعليم صامطة، وتعليم المسارحة والحرث.

وضمت اللجنة مدير إدارة التدريب والابتعاث، محمد عريشي، ومدير مكتب وسط جيزان، يحيى أبوهادي، ومدير مكتب أبوعريش، الدكتور حسن خضي، ورئيس الشؤون التعليمية بمكتب المسارحة والحرث، موسى قوفشي.

واستمع أعضاء اللجنة لشرح من مديري مراكز التدريب عن الدورات المقامة وعناوينها وأهدافها والخبرات التي يتمتع بها المدربون وعدد المسجلين فيها، ‫واطلعوا على مقرات التدريب وتجهيزاتها ومرافقها والخدمات المقدمة للمتدربين، كما استمعوا لمقترحات المتدربين وملاحظاتهم لتطوير العمل مستقبلاً وتحقيق الهدف المنشود من هذه الدورات.

ونقل أعضاء اللجنة تحيات مدير التعليم للمتدربين وتقديره لهم لحرصهم على استثمار أوقات الإجازة بما يعود بالنفع على العملية التعليمية ويرتقي بها، مؤكدين حرص مدير التعليم، على توفير البيئة التدريبية المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه البرامج، مقدمين الشكر لجميع المدربين والمتدربين والعاملين بمراكز التدريب.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
04:31 PM

"صيفي تعليم جازان" تتفقد مراكز التدريب بالحد الجنوبي

للاطلاع على الخدمات المقدمة للمتدربين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تفقد أعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع ‫التدريب الصيفي بتعليم جازان، اليوم، مقرات التدريب الصيفي بالحد الجنوبي، بمكتبي تعليم صامطة، وتعليم المسارحة والحرث.

وضمت اللجنة مدير إدارة التدريب والابتعاث، محمد عريشي، ومدير مكتب وسط جيزان، يحيى أبوهادي، ومدير مكتب أبوعريش، الدكتور حسن خضي، ورئيس الشؤون التعليمية بمكتب المسارحة والحرث، موسى قوفشي.

واستمع أعضاء اللجنة لشرح من مديري مراكز التدريب عن الدورات المقامة وعناوينها وأهدافها والخبرات التي يتمتع بها المدربون وعدد المسجلين فيها، ‫واطلعوا على مقرات التدريب وتجهيزاتها ومرافقها والخدمات المقدمة للمتدربين، كما استمعوا لمقترحات المتدربين وملاحظاتهم لتطوير العمل مستقبلاً وتحقيق الهدف المنشود من هذه الدورات.

ونقل أعضاء اللجنة تحيات مدير التعليم للمتدربين وتقديره لهم لحرصهم على استثمار أوقات الإجازة بما يعود بالنفع على العملية التعليمية ويرتقي بها، مؤكدين حرص مدير التعليم، على توفير البيئة التدريبية المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه البرامج، مقدمين الشكر لجميع المدربين والمتدربين والعاملين بمراكز التدريب.

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