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عدد جرعات "لقاح كورونا" المعطاة بالسعودية تقارب الـ 9 ملايين

حسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة منذ وصول أولى الدفعات وحتى اليوم

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، والمعطاة في السعودية، من تسعة ملايين جرعة حتى اليوم.

وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم الأربعاء، بلغ 8.835.265 جرعة.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدد جرعات "لقاح كورونا" المعطاة بالسعودية تقارب الـ 9 ملايين
سبق

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، والمعطاة في السعودية، من تسعة ملايين جرعة حتى اليوم.

وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم الأربعاء، بلغ 8.835.265 جرعة.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
10:53 PM
اخر تعديل
29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
12:08 AM

عدد جرعات "لقاح كورونا" المعطاة بالسعودية تقارب الـ 9 ملايين

حسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة منذ وصول أولى الدفعات وحتى اليوم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
1,157

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، والمعطاة في السعودية، من تسعة ملايين جرعة حتى اليوم.

وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم الأربعاء، بلغ 8.835.265 جرعة.

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