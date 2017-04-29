اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، والمعطاة في السعودية، من تسعة ملايين جرعة حتى اليوم. وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم الأربعاء، بلغ 8.835.265 جرعة.

عدد جرعات "لقاح كورونا" المعطاة بالسعودية تقارب الـ 9 ملايين عبدالرزاق البجالي سبق 2021-04-28 اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، والمعطاة في السعودية، من تسعة ملايين جرعة حتى اليوم.



وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم الأربعاء، بلغ 8.835.265 جرعة.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442 10:53 PM

اخر تعديل 29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 12:08 AM

عدد جرعات "لقاح كورونا" المعطاة بالسعودية تقارب الـ 9 ملايين حسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة منذ وصول أولى الدفعات وحتى اليوم





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اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، والمعطاة في السعودية، من تسعة ملايين جرعة حتى اليوم.



وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم الأربعاء، بلغ 8.835.265 جرعة.