"النور التخصصي" يستقبل أكثر من 422 ألف حالة خلال عام

تنوعت ما بين عيادات وطوارئ ومراكز الأسنان والسكر والقلب

كشف مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور وائل بن حسين الميمني، أن المستشفى استقبل 422059 حالة خلال عام 1441هـ، تنوعت ما بين عيادات وطوارئ ومراكز الأسنان والسكر والتأهيل والقلب والكلى وضغط الدم ومركز العيون والغسيل الكلوي.

وبيّن الميمني أن المستشفى يعد الأكثر استقبالاً للحالات لتنوع تخصصاته وخدمته على مستوى مستشفيات المنطقة.

وأشار إلى أن المستشفى خُصص كمركز لاستقبال حالات كورونا منذ بداية جائحة كورونا وتماشياً مع الاحترازات اللازمة وتوجيهات وزارة الصحة تم تفعيل العيادات الافتراضية التي بلغ عدد الحالات بها (15605) حالات، إضافة إلى المشورة الدوائية التي بلغ عددها (299) مشورة وخدمة توصيل الأدوية التي بلغ عددها (5010) وصفات دوائية تم إيصالها.

وأكد الميمني؛ أن عدد الحالات التي راجعت قسم العيادات 103743حالة، وعدد الحالات بقسم الطوارئ 139973 حالة، كما بلغ عدد الحالات بقسم الأشعة 161587 حالة، بينما بلغ إجمالي العمليات 6535 عملية، وإجمالي عدد العينات المخبرية 466460 عينة، كما بلغ عدد الوصفات الصيدلانية 308457 وصفة.

وأفاد بأن المستشفى مدعوم بكادر طبي متخصص وأجهزة طبية حديثة مستخدمة في جميع الأقسام، ويتبع نظام فرز حالات الطوارئ وتقسيمها بأسلوب ومبدأ علمي، ووفق معايير طبية معينة لسرعة تنظيم العمل الإسعافي بتولية الفريق الطبي الاهتمام بالمرضى الأكثر خطورة والأشد حاجة إلى العلاج.

وأعرب الدكتور "الميمني" عن تقديره لممثلي الخدمات الصحية والإدارية على جهودهم المسخرة لخدمة المرضى.

يُذكر أن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة يضم كادراً سعودياً مميزاً بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي المستشفى.