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هدف "غوميز" محترف "الهلال" الأفضل في إياب نصف النهائي الآسيوي

أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على تويتر عن فوز هدف المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز محترف نادي الهلال بجائزة الأفضل في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ووضع الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال آسيا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ استفتاءً يضم أربعة أهداف لاختيار الأفضل منها.

وجاءت الأهداف الأربعة على النحو التالي: هدفان للاعبي السد في مرمى الهلال؛ وهو نام تاي هي وخوخي وهدف بافيتمبي قوميز، وهدف للاعب جوانغزهو الصيني.

وكان هدف غوميز هو الثاني للهلال في مباراة فريقه أمام السد والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف لهدفين، حيث قضى هذا الهدف على آمال القطريين في التأهل عبر بوابة الهلال .

غوميز الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هدف "غوميز" محترف "الهلال" الأفضل في إياب نصف النهائي الآسيوي
سبق

أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على تويتر عن فوز هدف المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز محترف نادي الهلال بجائزة الأفضل في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ووضع الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال آسيا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ استفتاءً يضم أربعة أهداف لاختيار الأفضل منها.

وجاءت الأهداف الأربعة على النحو التالي: هدفان للاعبي السد في مرمى الهلال؛ وهو نام تاي هي وخوخي وهدف بافيتمبي قوميز، وهدف للاعب جوانغزهو الصيني.

وكان هدف غوميز هو الثاني للهلال في مباراة فريقه أمام السد والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف لهدفين، حيث قضى هذا الهدف على آمال القطريين في التأهل عبر بوابة الهلال .

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
04:12 PM

هدف "غوميز" محترف "الهلال" الأفضل في إياب نصف النهائي الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على تويتر عن فوز هدف المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز محترف نادي الهلال بجائزة الأفضل في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ووضع الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال آسيا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ استفتاءً يضم أربعة أهداف لاختيار الأفضل منها.

وجاءت الأهداف الأربعة على النحو التالي: هدفان للاعبي السد في مرمى الهلال؛ وهو نام تاي هي وخوخي وهدف بافيتمبي قوميز، وهدف للاعب جوانغزهو الصيني.

وكان هدف غوميز هو الثاني للهلال في مباراة فريقه أمام السد والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف لهدفين، حيث قضى هذا الهدف على آمال القطريين في التأهل عبر بوابة الهلال .

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