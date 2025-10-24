فيديو نهاية الإدمان.. أنقذوا المخدرات وتركوا جدتهم تموت في الحريق

لم يُبلغا عن الحريق وغادرا المكان لشراء السجائر

كان الشقيقان جاريت وجوستين جوس، مشغولين في خلط وإعداد المخدرات من أجل تعاطيها في منزل جدتهما في مقاطعة ستوبين بولاية نيويورك.. فجأة اندلع حريق بالمنزل، وأسرع الشقيقان بإخراج المخدرات ومعدات الخلط، وخرجا تاركيْن جدتهما داخل المنزل المحترق.

وحسب شبكة "إن بي سي نيوز"؛ فإن الحادث الذي وقع في شهر مايو الماضي بقرية ريفرسايد في مقاطعة ستوبين، قد أسفر عن احتراق أجزاء من المنزل، وموت جدتهما غلاديس إن ويلو، التي تبلغ من العمر 82 عامًا.

ويوم الاثنين الماضي، وجّهت محكمة مقاطعة ستوبين إلى الشقيقين تهمة القتل عن غير عمد؛ لأنهما تركا السيدة "ويلو" تموت في الحريق؛ بينما انشغلا بإنقاذ أدوات خلط المخدرات بدلًا من إنقاذ جدتهما.

ونقلت "إن بي سي نيوز" عن بروكس بيكر، محامي مقاطعة ستوبن، أن الشقيقين عادا إلى المنزل لإنقاذ معدات المخدرات وتركا السيدة "ويلو" في الداخل بينما كان المنزل يحترق.

والأغرب -حسب "بيكر"- أنهما لم يُبلغا إدارة الإطفاء عن الحريق، بل غادرا المكان من أجل شراء السجائر، حتى أبلغ الجيران عن الحريق.

وإلى جانب القتل عن غير عمد، يواجه جاريت وجوستين جوس عدة تهم أخرى خطيرة؛ من بينها الإهمال والعبث الذي أدى إلى اندلاع الحريق، وتعريض حياة رجال الإطفاء للخطر، عندما لم يبلغا عن الحريق ووصل رجال الإطفاء متأخرين.