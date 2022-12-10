‏ودعت الوزارة للإبلاغ عن المخالفات بالاتصال على الرقم 937.

‏وبيَّنت أن الإغلاق جاء لعدم وجود تراخيص، وتشغيل كوادر غير مرخصة، وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والأنظمة الصحية.

أعلنت "الصحة" إغلاق ١٧ مجمعًا طبيًّا و٣ صيدليات و١١ محل بصريات ومعمل أسنان ومركز فحص عمالة في ‫الرياض و‫جدة و‫الطائف وعسير.

"الصحة" تغلق 17 مجمعًا طبيًّا و3 صيدليات مخالفة في 4 مدن عبدالله البرقاوي سبق 2017-12-10 أعلنت "الصحة" إغلاق ١٧ مجمعًا طبيًّا و٣ صيدليات و١١ محل بصريات ومعمل أسنان ومركز فحص عمالة في ‫الرياض و‫جدة و‫الطائف وعسير. ‏وبيَّنت أن الإغلاق جاء لعدم وجود تراخيص، وتشغيل كوادر غير مرخصة، وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والأنظمة الصحية. ‏ودعت الوزارة للإبلاغ عن المخالفات بالاتصال على الرقم 937.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439 08:46 PM

"الصحة" تغلق 17 مجمعًا طبيًّا و3 صيدليات مخالفة في 4 مدن لعدم وجود تراخيص وتشغيل كوادر غير مرخصة وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى





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أعلنت "الصحة" إغلاق ١٧ مجمعًا طبيًّا و٣ صيدليات و١١ محل بصريات ومعمل أسنان ومركز فحص عمالة في ‫الرياض و‫جدة و‫الطائف وعسير.

‏وبيَّنت أن الإغلاق جاء لعدم وجود تراخيص، وتشغيل كوادر غير مرخصة، وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والأنظمة الصحية.

‏ودعت الوزارة للإبلاغ عن المخالفات بالاتصال على الرقم 937.