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في معرض عمارة الحرمين.. "الواقع الافتراضي" تجربة لمشاهدة تفاصيل الحجر الأسود والكعبة

الزهراني": يمكن للمشاهد رؤية "الشذروان" وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكل عام

تُعد تجربة نقل الزائرين إلى محاكاة الواقع الافتراضي بمشاهدة تفاصيل الحجر الأسود والكعبة المشرفة، تجربةً فريدة من نوعها في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض، المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن الجهاز الافتراضي لمشاهدة تفاصيل الحجر الأسود والكعبة المشرفة يُعد نقلة نوعية في مجال الواقع الافتراضي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باستخدام تقنية الـ"VR" الواقع الافتراضي و"AR" الواقع المختلط، ويمكّن مستخدميه من مشاهدة الكعبة المشرفة، بمجرد لبس النظارة الخاصة بالجهاز، كما يرى الركن اليماني والحجر الأسود.

وقال "الزهراني": يمكن للمشاهد أن يرى التفاصيل في ذلك، ورؤية "الشذروان" وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكل عام، كما يمكن للزوار استخدام الجهاز للاستماع إلى أصوات الأذان.

ولفت إلى المبادرة التي تمت بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى؛ وذلك من أجل أن يستمتع المشاهد بجمال الكعبة المشرفة، وتفاصيلها وجماليات المسجد الحرام.

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في معرض عمارة الحرمين.. "الواقع الافتراضي" تجربة لمشاهدة تفاصيل الحجر الأسود والكعبة
سبق

تُعد تجربة نقل الزائرين إلى محاكاة الواقع الافتراضي بمشاهدة تفاصيل الحجر الأسود والكعبة المشرفة، تجربةً فريدة من نوعها في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض، المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن الجهاز الافتراضي لمشاهدة تفاصيل الحجر الأسود والكعبة المشرفة يُعد نقلة نوعية في مجال الواقع الافتراضي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باستخدام تقنية الـ"VR" الواقع الافتراضي و"AR" الواقع المختلط، ويمكّن مستخدميه من مشاهدة الكعبة المشرفة، بمجرد لبس النظارة الخاصة بالجهاز، كما يرى الركن اليماني والحجر الأسود.

وقال "الزهراني": يمكن للمشاهد أن يرى التفاصيل في ذلك، ورؤية "الشذروان" وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكل عام، كما يمكن للزوار استخدام الجهاز للاستماع إلى أصوات الأذان.

ولفت إلى المبادرة التي تمت بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى؛ وذلك من أجل أن يستمتع المشاهد بجمال الكعبة المشرفة، وتفاصيلها وجماليات المسجد الحرام.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
01:24 PM

في معرض عمارة الحرمين.. "الواقع الافتراضي" تجربة لمشاهدة تفاصيل الحجر الأسود والكعبة

الزهراني": يمكن للمشاهد رؤية "الشذروان" وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكل عام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تُعد تجربة نقل الزائرين إلى محاكاة الواقع الافتراضي بمشاهدة تفاصيل الحجر الأسود والكعبة المشرفة، تجربةً فريدة من نوعها في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض، المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن الجهاز الافتراضي لمشاهدة تفاصيل الحجر الأسود والكعبة المشرفة يُعد نقلة نوعية في مجال الواقع الافتراضي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باستخدام تقنية الـ"VR" الواقع الافتراضي و"AR" الواقع المختلط، ويمكّن مستخدميه من مشاهدة الكعبة المشرفة، بمجرد لبس النظارة الخاصة بالجهاز، كما يرى الركن اليماني والحجر الأسود.

وقال "الزهراني": يمكن للمشاهد أن يرى التفاصيل في ذلك، ورؤية "الشذروان" وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكل عام، كما يمكن للزوار استخدام الجهاز للاستماع إلى أصوات الأذان.

ولفت إلى المبادرة التي تمت بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى؛ وذلك من أجل أن يستمتع المشاهد بجمال الكعبة المشرفة، وتفاصيلها وجماليات المسجد الحرام.

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