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8 مناطق بمرمى التنبيهات: أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الحدود الشمالية والجوف والشرقية وتبوك وحائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الحدود الشمالية تشهد أتربة مثارة، وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.

ونبهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة تبوك أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين.

ونبَّهت الهيئة منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل سميراء وموقق، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين.

وتشهد القصيم أيضًا أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع البكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية بريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء. وتبدأ الحالة الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدوادمي والدلم والرين والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح شقراء وضرماء وعفيف ومرات ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية أتربة مثارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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8 مناطق بمرمى التنبيهات: أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الحدود الشمالية والجوف والشرقية وتبوك وحائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الحدود الشمالية تشهد أتربة مثارة، وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.

ونبهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة تبوك أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين.

ونبَّهت الهيئة منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل سميراء وموقق، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين.

وتشهد القصيم أيضًا أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع البكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية بريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء. وتبدأ الحالة الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدوادمي والدلم والرين والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح شقراء وضرماء وعفيف ومرات ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
01:43 AM

8 مناطق بمرمى التنبيهات: أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الحدود الشمالية والجوف والشرقية وتبوك وحائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الحدود الشمالية تشهد أتربة مثارة، وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.

ونبهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة تبوك أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين.

ونبَّهت الهيئة منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل سميراء وموقق، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين.

وتشهد القصيم أيضًا أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع البكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية بريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء. وتبدأ الحالة الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدوادمي والدلم والرين والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح شقراء وضرماء وعفيف ومرات ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.

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