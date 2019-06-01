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"الغذاء والدواء" تضبط 56 طناً من المواد الغذائية التالفة في مستودع بجدة

ظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين وتم تطبيق الإجراءات

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في محافظة جدة يخزّن أطناناً من الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية.


جاء ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة على مستودعات الأغذية في المحافظة.


وتبين بعد عمليات التفتيش أن المستودع غير مطابق للاشتراطات الصحية والفنية، ويضم نحو 56 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.

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"الغذاء والدواء" تضبط 56 طناً من المواد الغذائية التالفة في مستودع بجدة
سبق

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في محافظة جدة يخزّن أطناناً من الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية.


جاء ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة على مستودعات الأغذية في المحافظة.


وتبين بعد عمليات التفتيش أن المستودع غير مطابق للاشتراطات الصحية والفنية، ويضم نحو 56 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
08:00 PM

"الغذاء والدواء" تضبط 56 طناً من المواد الغذائية التالفة في مستودع بجدة

ظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين وتم تطبيق الإجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في محافظة جدة يخزّن أطناناً من الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية.


جاء ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة على مستودعات الأغذية في المحافظة.


وتبين بعد عمليات التفتيش أن المستودع غير مطابق للاشتراطات الصحية والفنية، ويضم نحو 56 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.

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