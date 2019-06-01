وتبين بعد عمليات التفتيش أن المستودع غير مطابق للاشتراطات الصحية والفنية، ويضم نحو 56 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.

جاء ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة على مستودعات الأغذية في المحافظة.

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في محافظة جدة يخزّن أطناناً من الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية.

"الغذاء والدواء" تضبط 56 طناً من المواد الغذائية التالفة في مستودع بجدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-06-01 ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في محافظة جدة يخزّن أطناناً من الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة على مستودعات الأغذية في المحافظة.

وتبين بعد عمليات التفتيش أن المستودع غير مطابق للاشتراطات الصحية والفنية، ويضم نحو 56 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 08:00 PM

"الغذاء والدواء" تضبط 56 طناً من المواد الغذائية التالفة في مستودع بجدة ظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين وتم تطبيق الإجراءات





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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في محافظة جدة يخزّن أطناناً من الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية.



جاء ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة على مستودعات الأغذية في المحافظة.



وتبين بعد عمليات التفتيش أن المستودع غير مطابق للاشتراطات الصحية والفنية، ويضم نحو 56 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.