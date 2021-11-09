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النيابة العامة: صدور حكم ابتدائي بإدانة أحد المتهمين ظهر في مقطع فيديو يتضمن قيامه بالتحرش بامرأة

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناء على ما رصده مركز الرصد النيابي في فترة سابقة من انتشار "مقطع فيديو" عبر برامج التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش بامرأة؛ فقد سَبَق استكمال إجراءات التحقيق بحق المذكور، وأحيل في حينه إلى المحكمة المختصة بلائحة دعوى عامة تتضمن المطالبة بالعقوبات المقدرة ضده نظامًا.

وقد صدر الحكم الابتدائي بإدانة المذكور بما ارتكبه من جرم والحكم عليه بالسجن مدة (سنة ونصف)؛ فيما قدّم فريق الادعاء العام بالنيابة المختصة اعتراضه على الحكم؛ مطالبًا بتشديد العقوبة نظير الفعل المرتكب.

وشدد المصدر على أن حقوق الأفراد مكفولة وفق الأنظمة السعودية، وأن التعدي عليها يوجب المساءلة الجزائية.

وأهاب المصدر بأهمية التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشائعات التي تتجدد باستمرار عبر منصات إعلام التواصل الاجتماعي.

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النيابة العامة: صدور حكم ابتدائي بإدانة أحد المتهمين ظهر في مقطع فيديو يتضمن قيامه بالتحرش بامرأة
سبق

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناء على ما رصده مركز الرصد النيابي في فترة سابقة من انتشار "مقطع فيديو" عبر برامج التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش بامرأة؛ فقد سَبَق استكمال إجراءات التحقيق بحق المذكور، وأحيل في حينه إلى المحكمة المختصة بلائحة دعوى عامة تتضمن المطالبة بالعقوبات المقدرة ضده نظامًا.

وقد صدر الحكم الابتدائي بإدانة المذكور بما ارتكبه من جرم والحكم عليه بالسجن مدة (سنة ونصف)؛ فيما قدّم فريق الادعاء العام بالنيابة المختصة اعتراضه على الحكم؛ مطالبًا بتشديد العقوبة نظير الفعل المرتكب.

وشدد المصدر على أن حقوق الأفراد مكفولة وفق الأنظمة السعودية، وأن التعدي عليها يوجب المساءلة الجزائية.

وأهاب المصدر بأهمية التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشائعات التي تتجدد باستمرار عبر منصات إعلام التواصل الاجتماعي.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
11:34 AM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
12:49 AM

النيابة العامة: صدور حكم ابتدائي بإدانة أحد المتهمين ظهر في مقطع فيديو يتضمن قيامه بالتحرش بامرأة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
28
59,156

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناء على ما رصده مركز الرصد النيابي في فترة سابقة من انتشار "مقطع فيديو" عبر برامج التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش بامرأة؛ فقد سَبَق استكمال إجراءات التحقيق بحق المذكور، وأحيل في حينه إلى المحكمة المختصة بلائحة دعوى عامة تتضمن المطالبة بالعقوبات المقدرة ضده نظامًا.

وقد صدر الحكم الابتدائي بإدانة المذكور بما ارتكبه من جرم والحكم عليه بالسجن مدة (سنة ونصف)؛ فيما قدّم فريق الادعاء العام بالنيابة المختصة اعتراضه على الحكم؛ مطالبًا بتشديد العقوبة نظير الفعل المرتكب.

وشدد المصدر على أن حقوق الأفراد مكفولة وفق الأنظمة السعودية، وأن التعدي عليها يوجب المساءلة الجزائية.

وأهاب المصدر بأهمية التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشائعات التي تتجدد باستمرار عبر منصات إعلام التواصل الاجتماعي.

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