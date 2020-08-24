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إصابات "كورونا" في إسبانيا تقفز إلى 405.436

تسجيل 3 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم (الاثنين)، أنها سجلت 2.060 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل بذلك مجمل الإصابات إلى 405.436.

وبيّنت الوزارة أن ثلاثة أشخاص توفوا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس خلال الفترة نفسها؛ في حين بلغ عدد الوفيات خلال سبعة أيام 96؛ ليرتفع المجمل إلى 28.872؛ وفقًا لـ"رويترز".

وارتفعت الإصابات بشكل حاد منذ أن رفعت إسبانيا في أواخر يونيو، عزلًا عامًّا استمر ثلاثة أشهر؛ لكن الوفيات أقل بكثير مما كانت عليه خلال ذروة الجائحة في أواخر مارس.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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إصابات "كورونا" في إسبانيا تقفز إلى 405.436
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم (الاثنين)، أنها سجلت 2.060 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل بذلك مجمل الإصابات إلى 405.436.

وبيّنت الوزارة أن ثلاثة أشخاص توفوا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس خلال الفترة نفسها؛ في حين بلغ عدد الوفيات خلال سبعة أيام 96؛ ليرتفع المجمل إلى 28.872؛ وفقًا لـ"رويترز".

وارتفعت الإصابات بشكل حاد منذ أن رفعت إسبانيا في أواخر يونيو، عزلًا عامًّا استمر ثلاثة أشهر؛ لكن الوفيات أقل بكثير مما كانت عليه خلال ذروة الجائحة في أواخر مارس.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
07:54 PM

إصابات "كورونا" في إسبانيا تقفز إلى 405.436

تسجيل 3 وفيات خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم (الاثنين)، أنها سجلت 2.060 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل بذلك مجمل الإصابات إلى 405.436.

وبيّنت الوزارة أن ثلاثة أشخاص توفوا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس خلال الفترة نفسها؛ في حين بلغ عدد الوفيات خلال سبعة أيام 96؛ ليرتفع المجمل إلى 28.872؛ وفقًا لـ"رويترز".

وارتفعت الإصابات بشكل حاد منذ أن رفعت إسبانيا في أواخر يونيو، عزلًا عامًّا استمر ثلاثة أشهر؛ لكن الوفيات أقل بكثير مما كانت عليه خلال ذروة الجائحة في أواخر مارس.

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