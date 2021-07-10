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الولايات المتحدة تسجّل ‏‎26,742‎‏ إصابة جديدة بكورونا و‏‎320‎‏ ‏وفاة

إجمالي الإصابات بلغ ‏‎33,659,974‎‏ والوفيات ‏‎604,596‎‏ شخصًا ‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎26,742‎‏ إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و‎320‎‏ ‏وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ ‏‎33,659,974‎‏ ، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات ‏‎604,596‎‏ .‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجّل ‏‎26,742‎‏ إصابة جديدة بكورونا و‏‎320‎‏ ‏وفاة
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎26,742‎‏ إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و‎320‎‏ ‏وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ ‏‎33,659,974‎‏ ، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات ‏‎604,596‎‏ .‏

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
11:53 PM

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎26,742‎‏ إصابة جديدة بكورونا و‏‎320‎‏ ‏وفاة

إجمالي الإصابات بلغ ‏‎33,659,974‎‏ والوفيات ‏‎604,596‎‏ شخصًا ‏

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎26,742‎‏ إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و‎320‎‏ ‏وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ ‏‎33,659,974‎‏ ، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات ‏‎604,596‎‏ .‏

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