سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 26,742 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و320 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,659,974 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 604,596 .
الولايات المتحدة تسجّل 26,742 إصابة جديدة بكورونا و320 وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 33,659,974 والوفيات 604,596 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 26,742 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و320 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,659,974 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 604,596 .
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 26,742 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و320 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
الولايات المتحدة تسجّل 26,742 إصابة جديدة بكورونا و320 وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 33,659,974 والوفيات 604,596 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 26,742 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و320 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,659,974 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 604,596 .