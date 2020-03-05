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"سقط ميتاً في قلب نيويورك".. مشهد “كورونا” الذي صدم أمريكا

خشي ضباط الشرطة الاقتراب منه خوفاً من العدوى

أصيب الأمريكيون بصدمة عندما شاهدوا رجلاً يرتدي قناع الوقاية من فيروس “كورونا”، يسقط ميتاً في أحد الشوارع بقلب مدينة نيويورك.

وحسب موقع "إم. تي. أو. نيوز" الإخباري، حدثت الواقعة في أحد شوارع حي كوينز القريب من بروكلين، وهو الحي الذي يكتظ بالمهاجرين من الصين.

ونقل الموقع عن عدة تقارير إخبارية: أن الرجل مهاجر من أصول آسيوية، وكان يرتدي قناع الوقاية من فيروس “كورونا”، وهو يسير بالشارع، وقد بدا عليه الإجهاد الشديد، وظل يسعل لفترة، ثم سقط على الأرض وهو يتلوى، وبعدها توقف عن الحركة تماماً.

وقد تم تبادل الفيديو الصادم على مواقع التواصل وبثته وسائل الإعلام، ويكشف الفيديو لحظة وصول ضباط الشرطة، فيما تجمع الناس يراقبون المشهد المفزع، وقد بدا أن ضباط الشرطة يخشون الاقتراب من الرجل؛ خوفاً من التقاط عدوى فيروس “كورونا”، وقد أعلن عن وفاة الرجل في وقت لاحق.

نيويورك فيروس كورونا الجديد

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"سقط ميتاً في قلب نيويورك".. مشهد “كورونا” الذي صدم أمريكا
سبق

أصيب الأمريكيون بصدمة عندما شاهدوا رجلاً يرتدي قناع الوقاية من فيروس “كورونا”، يسقط ميتاً في أحد الشوارع بقلب مدينة نيويورك.

وحسب موقع "إم. تي. أو. نيوز" الإخباري، حدثت الواقعة في أحد شوارع حي كوينز القريب من بروكلين، وهو الحي الذي يكتظ بالمهاجرين من الصين.

ونقل الموقع عن عدة تقارير إخبارية: أن الرجل مهاجر من أصول آسيوية، وكان يرتدي قناع الوقاية من فيروس “كورونا”، وهو يسير بالشارع، وقد بدا عليه الإجهاد الشديد، وظل يسعل لفترة، ثم سقط على الأرض وهو يتلوى، وبعدها توقف عن الحركة تماماً.

وقد تم تبادل الفيديو الصادم على مواقع التواصل وبثته وسائل الإعلام، ويكشف الفيديو لحظة وصول ضباط الشرطة، فيما تجمع الناس يراقبون المشهد المفزع، وقد بدا أن ضباط الشرطة يخشون الاقتراب من الرجل؛ خوفاً من التقاط عدوى فيروس “كورونا”، وقد أعلن عن وفاة الرجل في وقت لاحق.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:58 PM

"سقط ميتاً في قلب نيويورك".. مشهد “كورونا” الذي صدم أمريكا

خشي ضباط الشرطة الاقتراب منه خوفاً من العدوى

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أيمن حسن - الرياض
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7,704

أصيب الأمريكيون بصدمة عندما شاهدوا رجلاً يرتدي قناع الوقاية من فيروس “كورونا”، يسقط ميتاً في أحد الشوارع بقلب مدينة نيويورك.

وحسب موقع "إم. تي. أو. نيوز" الإخباري، حدثت الواقعة في أحد شوارع حي كوينز القريب من بروكلين، وهو الحي الذي يكتظ بالمهاجرين من الصين.

ونقل الموقع عن عدة تقارير إخبارية: أن الرجل مهاجر من أصول آسيوية، وكان يرتدي قناع الوقاية من فيروس “كورونا”، وهو يسير بالشارع، وقد بدا عليه الإجهاد الشديد، وظل يسعل لفترة، ثم سقط على الأرض وهو يتلوى، وبعدها توقف عن الحركة تماماً.

وقد تم تبادل الفيديو الصادم على مواقع التواصل وبثته وسائل الإعلام، ويكشف الفيديو لحظة وصول ضباط الشرطة، فيما تجمع الناس يراقبون المشهد المفزع، وقد بدا أن ضباط الشرطة يخشون الاقتراب من الرجل؛ خوفاً من التقاط عدوى فيروس “كورونا”، وقد أعلن عن وفاة الرجل في وقت لاحق.

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