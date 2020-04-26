"الإسلامية" تنظم مسابقة رمضانية كبرى بالتزامن مع برنامجها الدعوي بالحدود الشمالية

مجمل جوائزها 50 ألف ريال وقيمة الجائزة الأولى 20 ألفًا والثانية 10 آلاف

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في الحدود الشمالية، مسابقة رمضانية كبرى ضمن البرنامج الدعوي الذي ينظمه الفرع خلال الشهر الفضيل، حيث يبلغ مجمل جوائزها خمسين ألف ريال، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى عشرين ألف ريال، والجائزة الثانية عشرة آلاف ريال، أما الجائزة الثالثة فتبلغ خمسة آلاف ريال، والجائزة الرابعة ثلاثة آلاف ريال، فيما بلغت الجائزة الخامسة ألفي ريال، وألف ريال لخمسة فائزين، وخمسمائة ريال لعشرة فائزين.



وتتضمن المسابقة التي تقام خلال المدة من الثاني وحتى التاسع عشر من شهر رمضان الكريم، مجموعة من الأسئلة المقتبسة من المحاضرات التي يلقيها أصحاب الفضيلة في البرنامج الرمضاني الذي ينظمه الفرع.

واشترطت الوزارة للمشاركة في المسابقة التسجيل في موقع المسابقة، ومتابعة البرنامج الرمضاني على حسابات الوزارة المختلفة، وأن تكون الإجابة مأخوذة من المحاضرات، كما حدد آخر موعد لتلقي المشاركات في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك.

ويأتي تنظيم هذه المسابقة في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية التوعوية، وبث روح التنافس بين متابعي هذا البرنامج الدعوي، وحث الناس وتشجيعهم على استخدام وسائل التقنية الحديثة التي تسعى من خلالها لإيصال رسالتها المجتمعية.