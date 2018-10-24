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"سعود الطبية": مليون و200 ألف وجبة غذائية للمستحقين خلال 9 أشهر

صرفت قرابة 250 ألف عبوة من جميع أنواع هذه المستحضرات الغذائية

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة التغذية- عن تقديم ما يقارب مليونًا و200 ألف وجبة غذائية لمستحقي التغذية في المدينة (الإفطار- الغداء- العشاء)، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021.

وأوضحت مدير إدارة التغذية بالمدينة فاطمة الهدار، أن الإدارة تتفرع لأربعة أقسام تتمثل في قسم التغذية العلاجية، وقسم تغذية المرضى، وقسم التثقيف الغذائي، وقسم السلامة الغذائية.

وأضافت "الهدار": يتم أخذ مرئيات المريض والمرافق عن مستوى الوجبات الغذائية وطريقة تقديمها، عن طريق استبيان يُعمل دوريًّا ويحلل إحصائيًّا عن طريق برنامج من إعداد موظفي الإدارة لمعرفة الجوانب الإيجابية لتعزيزها، وجوانب القصور للعمل على تلافيها.

وأشارت إلى أن المستحضرات الغذائية التي تم صرفها لمراجعي المدينة خلال تلك المدة، بلغت ما يقارب 250 ألف عبوة من جميع أنواع هذه المستحضرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود الطبية": مليون و200 ألف وجبة غذائية للمستحقين خلال 9 أشهر
سبق

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة التغذية- عن تقديم ما يقارب مليونًا و200 ألف وجبة غذائية لمستحقي التغذية في المدينة (الإفطار- الغداء- العشاء)، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021.

وأوضحت مدير إدارة التغذية بالمدينة فاطمة الهدار، أن الإدارة تتفرع لأربعة أقسام تتمثل في قسم التغذية العلاجية، وقسم تغذية المرضى، وقسم التثقيف الغذائي، وقسم السلامة الغذائية.

وأضافت "الهدار": يتم أخذ مرئيات المريض والمرافق عن مستوى الوجبات الغذائية وطريقة تقديمها، عن طريق استبيان يُعمل دوريًّا ويحلل إحصائيًّا عن طريق برنامج من إعداد موظفي الإدارة لمعرفة الجوانب الإيجابية لتعزيزها، وجوانب القصور للعمل على تلافيها.

وأشارت إلى أن المستحضرات الغذائية التي تم صرفها لمراجعي المدينة خلال تلك المدة، بلغت ما يقارب 250 ألف عبوة من جميع أنواع هذه المستحضرات.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
11:32 AM

"سعود الطبية": مليون و200 ألف وجبة غذائية للمستحقين خلال 9 أشهر

صرفت قرابة 250 ألف عبوة من جميع أنواع هذه المستحضرات الغذائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة التغذية- عن تقديم ما يقارب مليونًا و200 ألف وجبة غذائية لمستحقي التغذية في المدينة (الإفطار- الغداء- العشاء)، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021.

وأوضحت مدير إدارة التغذية بالمدينة فاطمة الهدار، أن الإدارة تتفرع لأربعة أقسام تتمثل في قسم التغذية العلاجية، وقسم تغذية المرضى، وقسم التثقيف الغذائي، وقسم السلامة الغذائية.

وأضافت "الهدار": يتم أخذ مرئيات المريض والمرافق عن مستوى الوجبات الغذائية وطريقة تقديمها، عن طريق استبيان يُعمل دوريًّا ويحلل إحصائيًّا عن طريق برنامج من إعداد موظفي الإدارة لمعرفة الجوانب الإيجابية لتعزيزها، وجوانب القصور للعمل على تلافيها.

وأشارت إلى أن المستحضرات الغذائية التي تم صرفها لمراجعي المدينة خلال تلك المدة، بلغت ما يقارب 250 ألف عبوة من جميع أنواع هذه المستحضرات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,517
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,726
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,000
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,096

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