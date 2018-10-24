"سعود الطبية": مليون و200 ألف وجبة غذائية للمستحقين خلال 9 أشهر

صرفت قرابة 250 ألف عبوة من جميع أنواع هذه المستحضرات الغذائية

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة التغذية- عن تقديم ما يقارب مليونًا و200 ألف وجبة غذائية لمستحقي التغذية في المدينة (الإفطار- الغداء- العشاء)، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021.

وأوضحت مدير إدارة التغذية بالمدينة فاطمة الهدار، أن الإدارة تتفرع لأربعة أقسام تتمثل في قسم التغذية العلاجية، وقسم تغذية المرضى، وقسم التثقيف الغذائي، وقسم السلامة الغذائية.

وأضافت "الهدار": يتم أخذ مرئيات المريض والمرافق عن مستوى الوجبات الغذائية وطريقة تقديمها، عن طريق استبيان يُعمل دوريًّا ويحلل إحصائيًّا عن طريق برنامج من إعداد موظفي الإدارة لمعرفة الجوانب الإيجابية لتعزيزها، وجوانب القصور للعمل على تلافيها.

وأشارت إلى أن المستحضرات الغذائية التي تم صرفها لمراجعي المدينة خلال تلك المدة، بلغت ما يقارب 250 ألف عبوة من جميع أنواع هذه المستحضرات.