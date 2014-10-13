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مدير "الهلال الأحمر" المكلف يكرم طالبتين لجهودهما التطوعية

بادرتا بالمشاركة في حادث سير خلف إصابات

كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض المكلف سعود الحربي، الطالبتين مريم البندر ومريم الرشيد؛ لجهودهما التطوعية في المشاركة والمباشرة في حادث سير خلف إصابات، وذلك بحضور مدير عام الأقسام النسائية بالهيئة منيرة المزروع.

وخلال التكريم قدم "الحربي" شكره وتقديره للطالبتين على جهودهما التطوعية والمساهمة في عملية إسعاف المصابين لحين وصول الفرق الإسعافية، كما تم منح الطالبتين العضوية التطوعية بالهلال الأحمر نظير جهودهما في العمل التطوعي الإسعافي، إضافة لمنحهما عدة دورات وبرامج في الإسعافات الأولية من خلال إدارة التدريب بالمنطقة.

وأكد "الحربي" أن تكريمهما جاء بتوجيه من رئيس الهيئة على جهودهما التطوعية الإسعافية من خلال تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، مؤكدًا أن الهيئة تقدر كل عمل تطوعي يقوم به ذوو الاختصاص والإلمام في المجال الإسعافي وطب الطوارئ، أو من تم تأهيلهم وتدريبهم عبر برامج ودورات في الإسعافات الأولية.

ومن جهتهما قدمت الطالبتان شكرهما لهيئة الهلال الأحمر السعودي على تكريمهما وتمكينهما من العضوية التطوعية بالهيئة.

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مدير "الهلال الأحمر" المكلف يكرم طالبتين لجهودهما التطوعية
سبق

كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض المكلف سعود الحربي، الطالبتين مريم البندر ومريم الرشيد؛ لجهودهما التطوعية في المشاركة والمباشرة في حادث سير خلف إصابات، وذلك بحضور مدير عام الأقسام النسائية بالهيئة منيرة المزروع.

وخلال التكريم قدم "الحربي" شكره وتقديره للطالبتين على جهودهما التطوعية والمساهمة في عملية إسعاف المصابين لحين وصول الفرق الإسعافية، كما تم منح الطالبتين العضوية التطوعية بالهلال الأحمر نظير جهودهما في العمل التطوعي الإسعافي، إضافة لمنحهما عدة دورات وبرامج في الإسعافات الأولية من خلال إدارة التدريب بالمنطقة.

وأكد "الحربي" أن تكريمهما جاء بتوجيه من رئيس الهيئة على جهودهما التطوعية الإسعافية من خلال تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، مؤكدًا أن الهيئة تقدر كل عمل تطوعي يقوم به ذوو الاختصاص والإلمام في المجال الإسعافي وطب الطوارئ، أو من تم تأهيلهم وتدريبهم عبر برامج ودورات في الإسعافات الأولية.

ومن جهتهما قدمت الطالبتان شكرهما لهيئة الهلال الأحمر السعودي على تكريمهما وتمكينهما من العضوية التطوعية بالهيئة.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
06:31 PM

مدير "الهلال الأحمر" المكلف يكرم طالبتين لجهودهما التطوعية

بادرتا بالمشاركة في حادث سير خلف إصابات

A A A
ذياب الشمري - الرياض
7
3,646

كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض المكلف سعود الحربي، الطالبتين مريم البندر ومريم الرشيد؛ لجهودهما التطوعية في المشاركة والمباشرة في حادث سير خلف إصابات، وذلك بحضور مدير عام الأقسام النسائية بالهيئة منيرة المزروع.

وخلال التكريم قدم "الحربي" شكره وتقديره للطالبتين على جهودهما التطوعية والمساهمة في عملية إسعاف المصابين لحين وصول الفرق الإسعافية، كما تم منح الطالبتين العضوية التطوعية بالهلال الأحمر نظير جهودهما في العمل التطوعي الإسعافي، إضافة لمنحهما عدة دورات وبرامج في الإسعافات الأولية من خلال إدارة التدريب بالمنطقة.

وأكد "الحربي" أن تكريمهما جاء بتوجيه من رئيس الهيئة على جهودهما التطوعية الإسعافية من خلال تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، مؤكدًا أن الهيئة تقدر كل عمل تطوعي يقوم به ذوو الاختصاص والإلمام في المجال الإسعافي وطب الطوارئ، أو من تم تأهيلهم وتدريبهم عبر برامج ودورات في الإسعافات الأولية.

ومن جهتهما قدمت الطالبتان شكرهما لهيئة الهلال الأحمر السعودي على تكريمهما وتمكينهما من العضوية التطوعية بالهيئة.

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