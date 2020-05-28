كوريا الجنوبية: تسجيل 79 إصابة إضافية بكورونا ولا وفيات

إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 11344 حالة

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم، أنها سجلت 79 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الــ24 الماضية، دون تسجيل أي وفيات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، نقلًا عن السلطات الصحية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه ارتفع إلى 11344 حالة.

وظلت حصيلة الوفيات جراء كورونا في كوريا الجنوبية مستقرة عند 269 حالة.